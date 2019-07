Estação Samba no Mercado Central repete sucesso de público

O projeto Estação Samba foi sucesso de público na noite de sexta-feira, 12, no Mercado Central. O ritmo já é tradição e faz parte da programação do Macapá Verão. Quem abriu a festa e animou quem estava chegando foi a cantora Júlia Medeiros.

“Evento maravilhoso! Estamos na frente da cidade, em um dos pontos turísticos mais tradicionais de Macapá. Com este samba incrível, não tem como não gostar. Este espaço também reúne diversas pessoas que vieram curtir junto com a família e amigos”, enfatizou a arquiteta Maria Eduarda.

Quem também passou pelo palco e agitou o público foi a cantor Jorginho do Cavaco. Com muito swing e sambas tradicionais, cantou e encantou o público. O vendedor de um dos quiosques do Mercado Central, Antônio Moreira, disse que eventos assim são oportunidades para faturar uma renda extra e se divertir. “O movimento está excelente. Este é momento ideal para nós, vendedores, ganharmos uma renda a mais e aproveitar para nos divertirmos, já que trabalhamos o dia inteiro”, ressalta.

O Pagode do Maradona, tendo como vocalista o cantor Xandy, encerrou o evento e colocou todo mundo para dançar. A Prefeitura de Macapá também garantiu a segurança de quem foi curtir a noite com a Guarda Municipal e Companhia de Trânsito e Transporte. Outras secretarias cuidaram do controle e fiscalização do espaço, como a Semduh e Semam.

Assessoria de Comunicação/PMM

Curtir isso: Curtir Carregando...