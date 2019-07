Programação do Macapá Verão tem 3 estações neste domingo

A programação do Macapá Verão 2019 segue neste domingo, 14, com mais estações e domingueiras em vários balneários e espaços públicos do município. Haverá atrações para a criançada, na Praça Veiga Cabral; e demais públicos, nos distritos da Fazendinha, Curiaú, Maruanum e Pedreira.

Confira a programação:

Praça Veiga Cabral – Estação Criança – 14 de julho (domingo)

Cortejo artístico “Carroça da Alegria” – 16h

Capoeira – Quilombo Brasil – 16h30

Semente da Capoeira – 16h30

A Fábula da Onça e bode – 17h

Coração de Paíaço – 17h30

Crew Star Break – dança – 18h

Os Saltimbancos – 18h30

Ops! Não quer pagar pra ver – 19h

Kayeb – work in process – 19h30

Fazendinha – Domingueira – 14 de julho

Cia. De dança Aguinaldo Santos – 14h30

Grupo Axé Só Quebrança – 15h

Ramboldes Campos – 15h30

Nivito Guedes – 16h30

Banda Yes Banana – 17h30

Curiaú – Domingueira – 14 de julho (domingo)

Rosa Amaral – 15h

Estação Distritos

Carmo do Maruanum – domingueira – 14 de julho (domingo) – 12h

Lontra da Pedreira – domingueira – 14 de julho (domingo) – 12h

Cássia Lima

