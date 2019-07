Macapá Verão 2019: camarão, peixe e caranguejo estão entre os mais pedidos do cardápio

Nesta época do ano, os proprietários de restaurantes do balneário da Fazendinha aproveitam para faturar com um cardápio repleto de delícias. Camarão, peixe e caranguejo são os atrativos e acabam sendo os pratos mais procurados.

Os estabelecimentos ficam lotados, o que acaba agradando os donos que investiram no estoque dos pratos. Alan Moraes, gerente de um dos restaurantes, conta que a vantagem é que os clientes buscam opções e isso oportuniza conhecer novos sabores. “A gente fez questão de comprar em grande quantidade. Creio que não faltará e os clientes, com certeza, sairão satisfeitos”, enfatiza.

Além dos pratos já conhecidos, como a caldeirada, camarão no bafo e peixe frito, os empreendedores apostam no chamado “mistão”, onde o cliente tem à disposição carne, peixe, camarão e calabresa. O professor Nivaldo Cunha aprovou o peixe frito. “Gostei! Está sendo vendido a um preço bem acessível, e é muito gostoso. Também aproveitamos para comer um peixe frito sensacional”.

Luciana Boulhosa, que é garçonete em um restaurante, afirma que a procura está sendo alta por camarão, peixe e caranguejo. “Estes três pratos são as nossas sugestões e acabam sendo os mais procurados. Quem provar não irá reclamar”, finaliza.

Jonhwene Silva

