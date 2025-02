‘Procon Folia’: terceira etapa da operação visita hoteis e pousadas de Macapá e Santana

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP) realiza a terceira etapa da operação “Procon Folia” a partir desta segunda-feira, 17. A equipe de fiscalização percorre hoteis e pousadas de Macapá e Santana para averiguar a conformidade dos estabelecimentos com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), além da higienização do ambiente, prazo de validade e armazenamento dos produtos, cópia do CDC e todas as informações claras, corretas, precisas e ostensivas.

O Carnaval do Amapá está entre os maiores do Brasil e, por conta disso, os estabelecimentos que hospedam os turistas receberão das equipes do Procon-Ap orientações para garantir o equilíbrio nas relações de consumo entre fornecedores e consumidores.

Além disso, entre as medidas para o Carnaval 2025, o Procon-AP expediu uma recomendação que dispõe sobre a adequação à Lei Estadual 3.130/2024, que determina a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas a fixar placas que incentivam os consumidores a denunciarem motoristas com sinais de embriaguez.

Local: Procon Amapá

Data: 18/02/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Henrique Galúcio, nº. 1155-b, esquina com a Rua Jovino Dinoá. Centro de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...