Sebrae, GEA e Liesa, apresentam carnaval de oportunidade para empreendedores

Lançamento das ações do Sebrae no carnaval incentiva inovação e formalização, Workshop e cursos estão entre as capacitações oferecidas para empreendedores populares

Fernanda Oliveira

Colaboração: Denyse Quintas

A superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Alcilene Cavalcante, recebeu o vice-governador do Amapá, Antônio Teles Jr; o presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Jocildo Lemos; a titular da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Clícia Di Miceli; a titular da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Syntia Lamarão; a representante da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo (SETE), Anne Karoline; e empreendedores, para o lançamento das ações do Sebrae para o carnaval 2025. O evento ocorreu na Sede do Sebrae em Macapá, na última sexta (14), às 16h.

Segundo a superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, a promoção dessas capacitações faz com que os pequenos negócios inovem e faturem cada vez mais, o que os deixa mais preparados para receberem novos clientes. O carnaval é um período que movimenta e aquece os setores de alimentação, turismo, hotelaria e transporte.

“Quanto mais qualificado o empreendedor, mais consegue inovar com o negócio dele, fatura mais e isso é uma roda gigante do bem, porque é possível atrair mais pessoas, mais turistas interessados no que o Amapá tem a oferecer, e contribuir com essa política pública de eventos, de turismo, com a economia e com o desenvolvimento do estado”, disse a superintendente Alcilene Cavalcante.

O vice-governador, Antônio Teles Jr., destacou que o Governo do Estado do Amapá (GEA) tem dentro das estratégias do governo, a geração de emprego e renda, e que isso é possível por conta das capacitações e qualificações que são e continuam a ser promovidas.

“Dentro da estratégia do governo de geração de emprego e renda, está a política de eventos, e qualificaremos todos os setores. Os empreendedores que venderão bebidas e alimentos, os fornecedores das escolas de sambas, taxistas, ubers, todos esses receberão apoio do governo, no sentido de qualificações, para os resultados de geração de emprego e vendas sejam otimizados”, afirmou o vice-governador Antônio Teles Jr.

Para o presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Jocildo Lemos, esse primeiro momento é importante para, posteriormente, as ações serem mais assertivas, melhores e em maior quantidade, para conseguirmos atender a todos os setores e demandas.

De acordo com a coordenadora da SETE/GEA, Anne Karoline, o número de empreendedores informais que buscaram se formalizar cresceu, e isso ocorre por conta de ações que mostrem as vantagens de ser um empreendedor formal, nas quais esses empreendedores desenvolvem a visão de que podem realizar contratações e auxiliar no fortalecimento da economia amapaense.

O empreendedor Yuri Alerrando, que participou do lançamento, disse que os empreendedores precisam muito dessas qualificações e capacitações para sair da informalidade e desenvolver os negócios.

“Capacitações, como essas que serão oferecidas, fazem com que a gente saia da informalidade. Por exemplo, eu sou informal, mas aqui no Sebrae já estou sendo incentivado a me tornar MEI, porque sei que futuramente terei mais oportunidades de fomento e poderei contratar alguém para trabalhar comigo”, falou Yuri Alerrando.

Capacitações

Serão ofertados cursos de francês prático, manipulação de alimentos, atendimento ao cliente, formação de preço. O workshop será de maquiagem artística e sobre como potencializar o serviço e faturamento durante o carnaval. Serão capacitados empreendedores populares de bares, restaurantes; das agências de viagens; terá um tema para o segmento do artesanato e aos produtores de cultura.

Inscrições

As vagas para as capacitações serão preenchidas pelo banco de dados da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE).

Coordenação

As capacitações para o Carnaval de Oportunidades 2025, será coordenado pela gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Célia Cardoso e pelo gestor de Economia Criativa, Rômulo Brasão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

