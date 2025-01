Pré-matrícula para alunos do ensino fundamental da rede estadual do Amapá inicia segunda-feira, 13

O Governo do Amapá inicia, às 14h de segunda-feira, 13, a pré-matrícula para alunos do ensino fundamental 1 e 2 das escolas estaduais de Macapá e Santana, com a disponibilização de vagas para o ensino em tempo parcial e integral.

A pré-matrícula para esse público fica disponível até às 23h59 de quinta-feira, 19, no site www.escolapublica.ap.gov.br. A efetivação da vaga deve ser realizada presencialmente na escola selecionada, de 14 a 17 de janeiro.

A abertura das inscrições para o ensino fundamental marca o início da disponibilização de vagas em ampla concorrência. Anteriormente, foram realizadas as matrículas para a educação especial e também para escolas de gestão compartilhada.

