 TJAP realiza exposição fotográfica “Essência Amazônica”, do fotógrafo Serginho Silva

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) abriu, na quarta-feira (4), em seu edifício sede, a Exposição fotográfica “Essência Amazônica”, de autoria do renomado fotógrafo Serginho Silva. Composta por 30 imagens, a mostra apresenta paisagens naturais de diversos municípios amapaenses, além de retratar personagens que refletem a riqueza cultural e social da Amazônia, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A visitação à Mostra segue até o dia 9 de dezembro, no 1º Piso do TJAP, no horário de 8h às 13h.

A exposição é mais do que um apanhado de belas imagens. Ela é um convite à reflexão sobre a importância da preservação da identidade e cultura amazônida. Sob o olhar sensível e apurado de Serginho Silva, as fotografias transportam o público para o coração da floresta e das comunidades que tornam o Amapá único. A mostra promete ser um marco na valorização e divulgação do patrimônio cultural e natural do Amapá. Além de um reconhecimento da instituição ao talento de seu colaborador.

Serginho Silva, que atua há dois anos na Secretaria de Comunicação (Secom) do TJAP, adotou o estado como seu lar há 24 anos. Sua trajetória como fotojornalista e sua paixão pela Amazônia se traduzem em uma obra que emociona, inspira e conecta quem observa a essência da região.

“É uma honra imensa poder compartilhar a ‘Essência Amazônica’ com todos vocês. Minha gratidão ao TJAP, que não apenas abriu esse espaço, mas também valoriza a arte e a cultura da nossa região. Cada foto dessa exposição foi escolhida com muito carinho e cuidado, buscando capturar a alma do Amapá – suas paisagens únicas e as histórias dos povos que fazem dessa terra um lugar tão especial. Espero que cada imagem transmita o respeito e a admiração que tenho pela Amazônia e pelas pessoas que aqui vivem”, disse Serginho.

A secretária de comunicação do TJAP, jornalista Bernadeth Farias, destacou satisfação com a realização da Mostra. “Parabéns ao talentoso fotógrafo Serginho Silva pela incrível exposição fotográfica que celebra a rica cultura e a identidade do povo do Amapá. Suas imagens capturam com sensibilidade e beleza as histórias e paisagens que fazem parte da essência da nossa terra. Sua arte é um presente que fortalece e inspira a valorização de nossas raízes. Sucesso sempre!”, comentou a titular da Secom/TJAP.

O juiz convocado da Corte do TJAP, Marconi Pimenta, que na oportunidade representou o presidente do Tribunal, desembargador Adão Carvalho, exaltou a Exposição. “O Tribunal de Justiça do Amapá se orgulha em abrir suas portas para uma exposição tão significativa. Por meio do talento de Serginho Silva, temos a oportunidade de valorizar não apenas a rica cultura e identidade do nosso estado, mas também os profissionais da casa que, assim como ele, dedicam seu trabalho para enaltecer o Amapá. A Mostra reforça nosso compromisso com a preservação da nossa história e com o reconhecimento do potencial humano que nos cerca”, destacou o magistrado.

O promotor de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Flávio Cavalcante, que também é fotógrafo, elogiou a iniciativa do TJAP. “Como fotógrafo e membro do MP-AP, parabenizo a iniciativa do TJAP pela sensibilidade de trazer aqui para os corredores do Tribunal essa linda exposição do nosso querido amigo fotógrafo, Serginho Silva. Um justo reconhecimento ao talentoso profissional “, pontuou.

A abertura da exposição contou ainda com a presença da coordenadora do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (Dsei) do Amapá e Norte do Pará, Simone Karipuna, servidoras e servidores da Justiça Estadual e imprensa.

Sobre Serginho Silva

Com 35 anos de profissão no audiovisual, Pedro Sérgio da Silva, de 59 anos, é pai de duas filhas. Nascido em Fortaleza (CE), já trabalhou em seu estado natal, no Rio de Janeiro, no Amazonas e adotou o Amapá há quase meio século. Atuou em TVs, agências de publicidade, produtoras e instituições públicas.

– Macapá, 4 de dezembro de 2024 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Bernadeth Farias e Elton Tavares

Fotos: Flávio Lacerda

