LAV Flavors Brasil: pequenas e médias empresas devem fechar US$ 40 mi em exportações após rodadas de negócios em Manaus

Durante a LAC Flavors, evento organizado pelo BID com apoio da ApexBrasil, empresas de alimentos e bebidas da América Latina e Caribe participaram de reuniões com importadores internacionais. Com equidade de gênero e foco em sustentabilidade, o evento gerou significativos resultados em vendas.



Café feito de açaí, geleia de vitória régia, chocolate de cupuaçu, extrato de jambu. Talvez o consumidor brasileiro ainda não esteja acostumado com esses produtos, mas eles já estão sendo apresentados para os compradores do mundo todo.



Durante dois dias, em Manaus, mais de 300 empresários do setor de alimentos e bebidas tiveram a oportunidade de conquistar, com iguarias como essas, os 87 compradores estrangeiros, de 29 países, presentes no evento. A estimativa é que as mais de 800 reuniões realizadas resultem em mais de US$ 40 milhões em exportações.



As rodadas de negócios ocorreram durante a 12ª edição da LAC Flavors, nos dias 5 e 6 de junho. O evento, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reúne pequenas e médias empresas latino-americanas e caribenhas e potenciais importadores internacionais.



Pela primeira vez no Brasil, a edição deste ano contou com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), representando o país anfitrião. Mais de 130 empresas brasileiras marcaram presença no evento, realizando 281 reuniões, que devem resultar em negócios estimados em US$ 14,4 milhões.



Para a diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza, a escolha da cidade de Manaus, no Amazonas, como sede reflete a importância da inserção das pequenas empresas no comércio exterior para gerar desenvolvimento sustentável na região. “Atualmente, a Agência trabalha com três pilares prioritários, que estão alinhados com esse objetivo: inclusão de mais mulheres no comércio exterior, diversificação regional das exportadoras brasileiras – com foco em Norte e Nordeste – e sustentabilidade socioambiental”, ressaltou.



O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, reforçou que o objetivo fundamental da LAC Flavors é gerar oportunidade para as pequenas e médias empresas. “Facilitamos o acesso ao mercado internacional porque sabemos que as empresas que exportam pagam melhores salários, são mais produtivas, mais inovadoras, sobrevivem mais”, lembrou. “E aqui, no coração da Amazônia, vão fomentar uma série de oportunidades para manter a floresta em pé”, adicionou.



Agenda de mulheres



Em alinhamento com o Programa Mulheres e Negócios Internacionais da ApexBrasil e com o programa Mulher Connect Americas do BID, a inclusão de gênero foi uma das tônicas desta edição da LAC Flavors. A paridade de gênero foi um fator observado com cuidado na etapa de arregimentação das empresas participantes, e gerou resultados, já que 52% das selecionadas apresentam liderança feminina.



Uma delas foi a Deveras, marca do Pará que reúne ciência e tradição em preparos inusitados. Atualmente, a empresa oferece 25 produtos, como a geleia de vitória régia, o licor de camu-camu (fruta amazônica com maior teor de vitamina C do mundo) ou o cupulate (pó da amêndoa do cupuaçu altamente proteico que lembra chocolate).



Com três sócios “doutores da Amazônia” (duas mulheres), a ideia da Deveras surgiu em 2017 de pesquisas acadêmicas na área de biotecnologia, bioquímica e ecologia. “A gente tem produtos que são pouco conhecidos cientificamente e comercialmente”, conta Valéria Mourão, fundadora da empresa. Na LAC Flavors, a ideia da empresária foi justamente apresentar os produtos para os compradores internacionais, para ver como seria a aceitação.



“Foi bem legal. Eles provaram e gostaram muito do sabor”, celebrou. Agora, o desafio da marca é superar a barreira do estranhamento, com investimento em marketing para tornar os produtos mais conhecidos e ganhar escala. “Foi bom, porque os importadores deram várias dicas. A exportação sempre foi algo muito distante, os produtos com que a gente trabalha não são de grande escala, então a nossa ideia é prospectar recursos para ampliar a produção”, explica Valéria.

Amazônia em foco



No coração da floresta, a LAC Flavors destacou a rica oferta culinária, os alimentos tradicionais e a ampla disponibilidade de produtos inovadores e sustentáveis na região amazônica. Uma das representantes dos ingredientes nativos foi cooperativa AmazonBai, que surgiu em 2017, com o objetivo de buscar desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida para as comunidades extrativistas de açaí do arquipélago de Bailique, no Amapá.



“Em 2017 a gente conseguiu a primeira certificação FSSC de açaí do mundo, que nos deu visibilidade, mostrando que é possível trazer desenvolvimento econômico-social para dentro das comunidades tradicionais sem desmatar o meio ambiente”, conta o presidente Amiraldo Pincanço.”Nós somos 141 cooperados, com 4,5 mil hectares de área certificada”, adiciona. Hoje, a cooperativa possui 8 certificações nacionais e internacionais para atender mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia.



Em 2021, a cooperativa inaugurou a unidade industrial, em Macapá, onde realiza o beneficiamento do açaí – que navega 12 horas de barco para chegar e ser transformado nas versões em pó (liofilizada) e em polpa. Com esses novos produtos, a AmazonBai começou a buscar novos mercados. “Em 2023 tivemos a oportunidade de participar do evento ExpoEast, na Filadelfia, com apoio da ApexBrasil”, conta o presidente. Já na primeira feira internacional, a cooperativa fechou uma venda de 10 toneladas para compradores nos Estados Unidos.



“A nossa meta de expansão para 2024 é crescer mais de 70% em relação a 2023, em produção. Esse ano a gente tem uma meta de chegar em 350 toneladas de fruto beneficiado de açaí”, celebra Amiraldo. Segundo ele, para a LAC Flavors a expectativa também é positiva: “é muito boa, de sair daqui com alguns encaminhamentos, principalmente para conseguir fechar alguma parceria de venda aqui na nossa América Latina”, explica.



Mulheres e Negócios Internacionais



Criado em junho de 2023, o Programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI) da ApexBrasil reúne diversas entidades parceiras para apoiar e promover a equidade de gênero no mercado internacional. Entre as atividades previstas pelo Programa estão ações de inteligência de mercado, capacitação, promoção comercial e atração de investimentos estrangeiros para empresas lideradas por mulheres. Além de ações oferecidas exclusivamente para mulheres, a ApexBrasil também tem incorporado a paridade de gênero em todas as suas atividades, com mecanismos que favorecem a maior participação de empresas lideradas por mulheres. Em um ano, o MNI realizou mais de 30 ações, que atenderam diretamente cerca de mil empresas lideradas por mulheres. Confira a landingpage do Programa aqui

Assessoria de Imprensa ApexBrasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...