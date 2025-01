Divulgados resultados do Enem 2024

Estudantes poderão concorrer a vaga no ensino superior pelo Sisu, Prouni e Fies. Notas individuais estão disponíveis na Página do Participante. Dados foram divulgados em coletiva de imprensa nesta segunda (13)

Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram, nesta segunda-feira, 13 de janeiro, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na sede do ministério. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram as provas da última edição. As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante. .

Com os resultados do exame, os participantes podem pleitear uma vaga gratuita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abre a consulta às vagas na terça-feira, 14 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e início das inscrições dia 17 deste mês; tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni); ou acessar o ensino superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Estudantes de escola pública têm direito a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas: pelo menos metade (50%) das vagas de cada curso das instituições públicas deve ser destinada a candidatos que estudaram na rede pública todo o ensino médio.

Os dados da edição de 2024 revelaram que mais de 33% dos participantes (1.080.096) do Enem estariam acima do ponto de corte do primeiro quintil (20%) dos cursos do Sisu em 2023. Isso significa que, com 569,62 pontos (nota de corte), o estudante teria acesso a 842 cursos.

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Resultados – O participante terá acesso à nota da redação (que varia de 0 a 1000) e à pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas. Para os “treineiros”, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2024, o boletim individual será publicado em março de 2025.

As médias gerais foram 529 para matemática e suas tecnologias; 528 para linguagens, códigos e suas tecnologias; 517 para ciências humanas e suas tecnologias; e 495 para ciências da natureza e suas tecnologias. Para redação, a média geral foi 660, e 12 participantes de dez estados obtiveram a nota máxima (1000).

Os estudantes podem conferir o desempenho na Página do Participante. Caso o candidato não lembre a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, deve-se clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Apresentação dos resultados

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...