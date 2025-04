Governador Clécio Luís anuncia reestruturação salarial dos servidores efetivos da Polícia Científica

O governador Clécio Luís anuncia, nesta quinta-feira, 10, a reestruturação da tabela salarial dos servidores efetivos da Polícia Científica do Amapá. A medida é resultado de planejamento fiscal e diálogo com a categoria, e reconhece a importância da perícia oficial e da identificação civil para a segurança pública e a justiça criminal no estado.

A última reestruturação da categoria havia ocorrido em 2010. A nova tabela encerra um período de 15 anos de espera, e contempla 193 servidores efetivos, incluindo peritos criminais, médicos legistas, odontolegistas, papiloscopistas, técnicos periciais e auxiliares técnicos periciais.

Os reajustes serão aplicados de forma progressiva ao longo dos próximos três anos. A proposta incorpora o pagamento de plantão pericial remunerado e uma gratificação de atividade pericial equivalente a 10% do salário. A jornada de trabalho também será ajustada, com a possibilidade de atuação em regime de expediente e em escalas de 12h por 36h ou 24h por 72h.

Local: Salão Nobre do Palácio do Setentrião

Data: 10/04/2025 às 14h0

Endereço: Avenida General Rondon, n? 259, bairro Julião Ramos, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

