Pesquisa mostra que setor industrial representa aproximadamente 12% do PIB do Amapá

Para marcar o Dia da Indústria, celebrado nesta terça-feira, 25 de maio, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou pesquisa que mostra o perfil do setor nos estados. Dos dados disponibilizados, o estudo destaca que a indústria representa 11,7% do PIB do Amapá.

Além disso, outro dado diz respeito ao número de estabelecimentos industriais. Com 556 empreendimentos, o segmento emprega 9.549 pessoas, o que significa um percentual de 7,4% do emprego formal do estado, pagando um salário médio de R$ 2.226,00. Analisando esse cenário em nível regional, o Amapá colabora com 2,4% do emprego industrial da região Norte.

“Neste dia em que celebramos o Dia da Indústria, o SESI e o SENAI Amapá reafirmam o compromisso com os empresários no sentido de fortalecer o setor, para que ele seja cada vez mais competitivo e siga se desenvolvendo e colaborando com a economia do estado”, ressaltou a superintendente do SESI e diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.

Pesquisa

A pesquisa traz informações referentes a 2018, com as atualizações mais recentes do Sistema de Contas Nacionais do IBGE. O perfil inclui a participação da indústria local no PIB do estado e no PIB do Brasil; os principais setores da indústria e suas participações no estado; número de pessoas empregadas e o quanto esse dado representa no emprego formal; os salários médios pagos; além de outros detalhes sobre o mercado de trabalho industrial e a importância do setor industrial na arrecadação de tributos.

Para conferir o estudo completo, clique aqui!

