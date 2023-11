Chamada Escolar 2024 é prorrogada até domingo, 26

Alteração ocorre devido ao rompimento de fibra de transmissão de internet, que afetou órgãos públicos na quarta-feira, 22.

Por: Cássia Lima

O Governo do Amapá anuncia a prorrogação da Chamada Escolar 2024 até domingo, 26. Pais ou responsáveis podem acessar o site www.escolapublica.ap.gov.br ou se dirigir às escolas-polo para participar do processo que ordena as vagas para alunos nas escolas estaduais e municipais de todo o estado.

A prorrogação acontece devido ao rompimento de fibra de transmissão de internet, que afetou órgãos públicos estaduais, incluindo escolas, na quarta-feira, 22.

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DA CHAMADA ESCOLAR ON-LINE

CONFIRA O EDITAL DA CHAMADA ESCOLAR 2024 AQUI

Este ano, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) disponibilizou 16 escolas-polo para que os interessados possam participar do processo de forma presencial. Para isso, basta se dirigir a uma das instituições de ensino das 8h às 12h e de 14h às 18h, e preencher o formulário impresso. O técnico da escola será responsável por inserir os dados na plataforma online.

Para efetivar a Chamada Escolar 2024 (on-line ou presencial), os responsáveis precisam apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento

CPF (estudante e responsável)

Comprovante de residência

Cartão do SUS

E-mail e número de telefone do responsável ou aluno maior de idade.

As modalidades de ensino contempladas são: Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio das escolas de tempo parcial, Ensino Médio das escolas de tempo integral e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados em estudar nas escolas estaduais e municipais localizadas na zona rural dos municípios onde não há acesso à internet, devem preencher um formulário impresso presencial nas unidades escolares mais próximas. As informações declaradas no formulário serão inseridas no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc) pela secretaria escolar onde o documento foi preenchido.

A Chamada Escolar não garante matrícula, ela funciona como uma previsão para quantificar o número de vagas a serem ofertadas no ano letivo de 2024 pelo Estado e escolas dos municípios.

Foto: Glauber Tiriyó/Se

Legenda: Chamada Escolar é um censo que mapeia as principais necessidades das escolas para o próximo ano letivo—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...