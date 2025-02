FAS e Ufam abrem inscrições de pós-graduação para professores de ensino fundamental do Amazonas

Serão ofertados duas opções de especialização com objetivo de capacitar 200 professores que atuam em 10 municípios do Amazonas; inscrições iniciam na segunda-feira, 17/2

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abrem, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, as inscrições para duas especializações em pós-graduação direcionadas a professores de educação atuantes em escolas de Ensino Fundamental 1 e 2 de municípios localizados no Amazonas. Serão ofertadas 200 vagas para os cursos de Gestão de Currículos e Práticas Pedagógicas para o Desenvolvimento Sustentável e Gestão de Projetos e Formação Docente.

Os cursos serão realizados na modalidade de Educação à Distância (EaD) e para participar os candidatos devem atender aos requisitos do edital. Entre eles, ter 2 anos de experiência docente na área de atuação, não estar matriculado em outro curso de pós-graduação e ser professor efetivo de Ensino Fundamental 1 e 2 da rede pública de educação básica das áreas urbanas do Amazonas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Link disponível aqui.

Os cursos de pós-graduação são ofertados por meio do projeto “Práticas Pedagógicas Inovadoras para a melhoria do Ensino Fundamental e Médio na Amazônia profunda”, uma parceria entre FAS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Movimento Bem Maior. Os municípios contemplados pela formação são Carauari, Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Iranduba, Itapiranga, Maraã, Novo Aripuanã, Tefé e Uarini. O resultado final será divulgado no dia 14 de março de 2025.

A supervisora de Educação Ribeirinha da FAS, Silvana Souza, ressalta que as especializações são uma oportunidade aos professores que atuam no interior do Amazonas de terem acesso a qualificação profissional, o que vai acabar resultando também na qualidade de ensino aos alunos.

“A pós-graduação para professores é de suma importância para o aprimoramento da prática pedagógica. A especialização oferece a oportunidade de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos sobre as mais recentes metodologias e tecnologias educacionais. Isso permite que os professores inovem em suas práticas, criando aulas mais dinâmicas, engajadoras e eficazes e o desenvolvimento de novas habilidades, os cursos de pós-graduação podem ajudar os professores a desenvolverem habilidades essenciais para o século 21, como pensamento crítico, resolução de problemas complexos, criatividade, colaboração e comunicação”, explicou Silvana.

De acordo com o coordenador administrativo do projeto de parceria FAS/UFAM, Jurandir Dutra, a formação é essencial, especialmente, no contexto climático que a Amazônia e o mundo estão vivenciando.

“Os cursos de especialização ofertados em parceria com a FAS surgem num momento importante da realidade ambiental que o mundo vivencia, mas em especial, ao movimento de estabelecimento da justiça climática, cujas necessidades amazônicas envolvem a valorização da cultura e dos conhecimentos tradicionais. É uma oportunidade para fortalecer o elo entre o social, a educação e o ecodesenvolvimento, a partir de práticas inovadoras ao desenvolvimento regional assertivo e à formação de cidadãos responsáveis e conectados ao ambiente”, afirmou.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Sobre o Movimento Bem Maior

O Movimento Bem Maior (MBM) é uma organização social que reúne investidores, organizações sociais e uma rede de parceiros com o objetivo de construir um Brasil com mais equidade e dignidade para todos. Por meio da filantropia estratégica, o MBM mobiliza recursos financeiros e investe em ideias, projetos e iniciativas que multiplicam o impacto positivo e impulsionam o desenvolvimento sustentável do País. Saiba mais: movimentobemmaior.org.br.

Sobre o BNDES

Ao longo de seus 74 anos de história, o BNDES tem sido o principal instrumento do Governo para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira, além de ser um dos principais financiadores de micro, pequenas e médias empresas do País. O Banco tem importante atuação anticíclica em momentos de crise, como um dos formuladores das soluções para a retomada do crescimento da economia. Atualmente, o BNDES também atua com foco na criação e manutenção de empregos, na melhoria dos serviços públicos do Brasil, como educação, saúde e saneamento, além de apoiar o País na transição justa para uma economia neutra em carbono. O Banco tem como propósito transformar a vida de gerações, promovendo o desenvolvimento sustentável.

