Projeto de extensão oferta minicurso sobre obesidade

Projeto Obesidade realizará aulas on-line objetivando alertar sobre riscos da doença.

Estão abertas as inscrições para as aulas do minicurso “A obesidade como um processo educativo”, do projeto de extensão “Vigilantes do Futuro: A obesidade como um processo educativo”, vinculado ao curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Para se inscrever, o participante deverá acessar o formulário de inscrição até o dia 17 de fevereiro de 2025. As aulas serão gratuitas e on-line e, ao final, o(a) participante recebe certificação de 52 horas.

Podem se inscrever no minicurso estudantes de graduação em Medicina; pais ou responsáveis familiares; estudantes de pós-graduação; professor; pesquisador ou outros profissionais.

As aulas terão início no dia 17 de fevereiro e irão até 04 de agosto de 2025. Elas ocorrerão todas as segundas-feiras, a partir das 19h. O link será disponibilizado no dia 17, por e-mail ou celular dos participantes. Professores e acadêmicos do Internato de Medicina do quarto, quinto e sexto ano serão os ministrantes do curso.

Segundo a coordenadora geral do projeto, Profª.Drª Rosilene Cardoso, o minicurso tem como objetivo “esclarecer sobre os potenciais riscos da obesidade para o desenvolvimento de doenças crônicas e também levantar dados sobre o conhecimento prévio em obesidade e sobre o desenvolvimento de doenças crônicas provocadas pelo ganho de peso”.

De acordo com a docente, será trabalhado o método de desenvolvimento da logística da atuação, que é a realização de aulas on-line sobre temas pré definidos voltados para o assunto em questão. “Estes são direcionados para a comunidade acadêmica e familiares das crianças que já fazem parte do projeto obesidade e para o público em geral”, explica a Profa. Dra. Rosilene Cardoso.

Sobre o Projeto Obesidade

O Projeto funciona desde fevereiro de 2017 tendo como objetivo principal combater a obesidade por meio de atendimento multiprofissional e orientações quanto ao aspecto nutricional e prática esportiva.

O projeto recebe as crianças de 6 a 15 anos por demanda espontânea, avalia a condição de saúde e encaminha para os profissionais adequados a cada condição adversa. Os profissionais que normalmente precisam fazer parte dessa avaliação multiprofissional são: serviço social, odontologia, psicologia, cardiologia, endocrinologia, alergologia, neurologia, ortopedia, dermato, ultrassonografia, fisioterapia, educação física, psicopedagogo, neuropsicólogo e, em alguns casos, psiquiatra.

O grupo abordado pelo projeto vem das cidades de Macapá e Santana principalmente, e a equipe profissional é composta por professores da Unifap e acadêmicos de Medicina.

Serviço

Minicurso on-line “A obesidade como um processo educativo”

Inscrições gratuitas até 17 de fevereiro de 2025 pelo formulário de inscrição

Público-alvo: estudantes de Medicina, responsável familiar, estudantes de pós-graduação, professores, pesquisadores e outros profissionais interessados.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

