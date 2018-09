Unifap oferta curso de Geometria com software GeoGebra para estudantes do Ensino Médio

O curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), oferta a estudantes do Ensino Médio das redes pública e privada o curso gratuito “Ensino de Geometria através do software GeoGebra“. O GeoGebra é um software educacional utilizado para o estudo de geometria plana e espacial e para a construção de gráficos de funções, podendo auxiliar o estudante na resolução de problemas matemáticos, de um modo geral.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 19, e encerrarão no dia 26 de setembro de 2018. Elas podem ser efetuadas no Laboratório de Ensino de Informática do Bloco P (sala 04), que fica no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), das 14h30 às 17h.

O curso inicia no dia 26 de setembro, com aulas às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 17h, e segue até o dia 28 de outubro. A carga horária do curso é de 50 horas e os participantes que cumprirem no mínimo 75% dela receberão certificado.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99207-4065 (Eriel) e 99129-4000 (João Ferreira).

Serviço

Curso “Ensino de Geometria através do software GeoGebra“

