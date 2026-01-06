Governador Clécio anuncia novo concurso público para a educação indígena do Amapá

As provas serão realizadas em abril em territórios indígenas.

O governador Clécio Luís anunciou nesta segunda-feira, 5, o novo concurso público para a Educação Indígena do Amapá, após 20 anos. A banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e a contratada será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Primeira segunda-feira de 2026 já com notícia boa. Está assinada a contratação para contratação da banca para o concurso público para a educação indígena, completo e realizado depois de 20 anos. Esse concurso será feito nos 4 territórios indígenas do Amapá e Norte do Pará, conforme eu me comprometi durante a campanha e nossas reuniões. Esse é um grande avanço para a educação indígena”, celebrou Clécio Luís.

O concurso público vai contemplar vagas para os cargos de Professor Indígena (Classe A e C), Pedagogo Indígena, Especialista em Educação Indígena e Auxiliar Educacional Indígena para a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A inovação do concurso público é a realização das tentativas objetivas nos territórios indígenas, sendo o cumprimento de um compromisso feito por Clécio Luís com os povos indígenas e profissionais da educação indígena. A primeira fase são as tentativas objetivas e estão previstas para o mês de abril. O certo foi construído desde o início da gestão em diálogo com lideranças indígenas, e as secretarias de Administração (Sead), dos Povos Indígenas (Sepi) e Educação (Seed).

O concurso público específico para a educação indígena atende à necessidade de recomposição de pessoal para as escolas indígenas estaduais, diante das defasagens no quadro de servidores, trazendo de retornos, da expansão da rede de ensino, do crescimento e surgimento de novas comunidades indígenas e da migração de profissionais para outras áreas de atuação.

O último certo para a educação indígena foi realizado em 2006, selecionando 176 professores para turmas de 1º ao 5º ano. Para as demais cargas, a contratação de efetivos é inédita. Os pedagogos e especialistas em educação são todos de contratos temporários. Em relação ao auxiliar educacional, não há esse profissional em nenhuma escola indígena.

Atualmente, a rede pública de ensino é composta por 201 professores indígenas que dão aulas em 54 escolas localizadas nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e no Parque do Tumucumaque. Em 2024, eram 4.742 alunos matriculados nas escolas indígenas estaduais, em todas as etapas e modalidades de ensino.

