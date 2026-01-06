terça-feira, janeiro 6, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáConcursosEducação

Governador Clécio anuncia novo concurso público para a educação indígena do Amapá

Livia Almeida

As provas serão realizadas em abril em territórios indígenas.

O governador Clécio Luís anunciou nesta segunda-feira, 5, o novo concurso público para a Educação Indígena do Amapá, após 20 anos. A banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e a contratada será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Primeira segunda-feira de 2026 já com notícia boa. Está assinada a contratação para contratação da banca para o concurso público para a educação indígena, completo e realizado depois de 20 anos. Esse concurso será feito nos 4 territórios indígenas do Amapá e Norte do Pará, conforme eu me comprometi durante a campanha e nossas reuniões. Esse é um grande avanço para a educação indígena”, celebrou Clécio Luís.

O concurso público vai contemplar vagas para os cargos de Professor Indígena (Classe A e C), Pedagogo Indígena, Especialista em Educação Indígena e Auxiliar Educacional Indígena para a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A inovação do concurso público é a realização das tentativas objetivas nos territórios indígenas, sendo o cumprimento de um compromisso feito por Clécio Luís com os povos indígenas e profissionais da educação indígena. A primeira fase são as tentativas objetivas e estão previstas para o mês de abril. O certo foi construído desde o início da gestão em diálogo com lideranças indígenas, e as secretarias de Administração (Sead), dos Povos Indígenas (Sepi) e Educação (Seed).

O concurso público específico para a educação indígena atende à necessidade de recomposição de pessoal para as escolas indígenas estaduais, diante das defasagens no quadro de servidores, trazendo de retornos, da expansão da rede de ensino, do crescimento e surgimento de novas comunidades indígenas e da migração de profissionais para outras áreas de atuação.

O último certo para a educação indígena foi realizado em 2006, selecionando 176 professores para turmas de 1º ao 5º ano. Para as demais cargas, a contratação de efetivos é inédita. Os pedagogos e especialistas em educação são todos de contratos temporários. Em relação ao auxiliar educacional, não há esse profissional em nenhuma escola indígena.

Atualmente, a rede pública de ensino é composta por 201 professores indígenas que dão aulas em 54 escolas localizadas nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e no Parque do Tumucumaque. Em 2024, eram 4.742 alunos matriculados nas escolas indígenas estaduais, em todas as etapas e modalidades de ensino.

Foto de capa: Israel cardoso/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Jovens de baixa renda são beneficiados com ID Jovem no Brasil

Chico Terra

Motoristas que foram autuados podem ter desconto de 20% a 40% no pagamento da infração de trânsito

Chico Terra

Pedrinho Callado faz show em Macapá na Casa de Arte e Cultura Sankofa

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.