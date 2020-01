Marinha abre inscrições para concurso nesta segunda-feira (20)

A taxa de participação será de R$ 25

A Marinha vai abrir um concurso público de Admissão às Escolas Aprendizes-Marinheiros, com oferta de 900 vagas. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda (20) e segue até o dia 3 de fevereiro, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou num dos pontos de inscrição, cujos endereços estão listados abaixo. A taxa de participação será de R$ 25.

Para participar da seleção, será preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, do sexo masculino; não ser casado e não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período na escola; ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021; e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

A Marinha também exige que o candidato tenha concluído ou esteja em fase de conclusão do 3º ano do ensino médio e tenha idoneidade moral a ser averiguada. Ainda será preciso estar em dias com as obrigações militares e eleitorais, não ser réu em ação penal nem ter sido nos últimos cinco anos, e não ter sido responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público ou condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado (quando não cabe mais recurso).

Se for militar ou membro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar em atividade, será necessário apresentar, na data prevista para entrega de documentos, um atestado de idoneidade moral e bons antecedentes de conduta emitido pela autoridade a quem estiver subordinado. Ainda precisa estar autorizado pela respectiva Força Armada ou Força Auxiliar.

Se for ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, o candidato não deverá ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação.

A prova escrita objetiva está prevista para a primeira quinzena de abril. A partir de junho, haverá as etapas de verificação de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física.

