Como fazer um currículo que atraia os recrutadores?

Na reta final do ano, é sempre uma hora de revisar as metas – sejam pessoais ou profissionais. Muitas pessoas querem mudar de emprego e outras estão, mesmo em busca de uma colocação. Independentemente da sua motivação, você saberia responder o que não pode faltar na hora de fazer um currículo que seja atraente para os recrutadores?



Todos que buscam por novas oportunidades no mercado de trabalho, sobretudo, neste período do ano, no qual, frequentemente, as pessoas olham para os meses já passados buscando compreender o que foi feito e projetam suas expectativas de realização de objetivos e desejos no futuro próximo, dos seis meses restantes.



É muito importante ter em mente que a chave que pode abrir as portas destas oportunidades é um currículum vitae (CV) capaz de “vender bem” esta pessoa, apresentando-o como um profissional interessante, capaz de entregar resultados e afastar “dores” de seu futuro contratante.



Para isto, recomendamos que seu currículo respeite as seguintes orientações. Busque a forma adequada, a estrutura ideal e o melhor modo de apresentar o conteúdo de seu CV. Não há um modelo perfeito, mas, há um conjunto de parâmetros que você deve respeitar.



Sobre a forma, é válido destacarmos que é tentador inovar no formato de um currículo, mas, a não ser que sua linha de trabalho seja algo como design, artes, propaganda, é melhor se ater ao básico. O estilo/forma ideal ainda é papel branco, margens fixas e fontes tradicionais na cor preta e legível. E, no máximo, três páginas.



Como chamar a atenção do recrutador? Foque na clareza, estética, foco no objetivo, assertividade, concisão e verdade!



Qualificação é o coração do seu currículo. Vai chamar a atenção do recrutador e lhe despertar o interesse de continuar a avaliação de seu CV. Apresente as informações mais importantes, de forma clara e resumida. E que se mostrem relevantes para o cargo pretendido. Mas, não exagere! Liste, no máximo, cinco itens.



Na formação acadêmica, apresente o histórico de seus estudos. Sempre comece do mais importante ou mais atual. Em formação complementar, destaque outros cursos e/ou habilidades e competências relevantes para a vaga.



O histórico profissional serve para que você apresente um relato objetivo de sua experiência no mercado de trabalho. Informe, de maneira clara e objetiva, onde trabalhou, quando, o cargo que exerceu, seus mais relevantes resultados. Sempre partindo da atual empresa empregadora para a mais antiga.



Os itens, histórico profissional e formação acadêmica devem ser apresentados em ordem de relevância, conforme aquilo que vai dar mais consistência ao seu currículo mediante a vaga pretendida.



Para quem não tem experiência, esta parte do currículo é um grande desafio. Mas, há uma solução para tudo. Recomendo que você use o tópico para falar de atividades similares a trabalho, como: experiências vividas na faculdade, estágios, remunerados ou voluntariados, ou até atividades comunitárias, por exemplo. Procure descrever quais foram as suas responsabilidades em cada uma dessas atividades, o tempo que duraram e os resultados que você entregou com sua atuação.



Se você está fora do mercado, estas dicas também podem te ajudar. Antes de buscar uma nova recolocação é importantíssimo ajustar seu currículo ou criar um, do zero, se entender como a conduta mais adequada, para tanto, aproveite todas as dicas até aqui apresentadas.



Em todas as situações, não se esqueça de fazer uma cuidadosa revisão na forma e, sobretudo, no texto de seu currículo, se possível, peça a alguém de sua confiança que te ajude com esta tarefa. Isto certamente vai te ajudar a construir uma primeira impressão mais confiável junto aos seus futuros recrutadores.



Laszlo Bock, vice-presidente sênior de Operações de Pessoas do Google, já desabafou que “dar de cara com CVs ruins é frequente. O que o perturba é, quando é possível ver que o candidato tem potencial, mas…”. “O mais deprimente é que consigo entender que muitas pessoas são boas, às vezes ótimas”, comentou o VP.



Não perca uma ótima oportunidade por conta de um péssimo currículo, o seu. Mão a obra em ajustar o seu CV para ontem.



Assim como, busque entender com clareza e objetividade quem é você, seus interesses, gostos e aspirações, alinhando-os com sua identidade e suas habilidades mais relevantes.



Seguir essas dicas pode parecer um pouco complicado, mas é um pequeno investimento perto das vantagens que pode trazer. Lembre-se de que a sua satisfação e o seu sucesso profissional estão em jogo.



Todo o sucesso e muito boa sorte!



*Fernando Barcellos é advogado, professor na Estácio e consultor nas áreas jurídica e empresarial.

