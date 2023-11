Concurso do Detran: Governo do Amapá abre inscrições para Curso de Formação dos 66 convocados

Candidatos podem se inscrever até quinta-feira, 9. Curso de Formação terá início no dia 13 de novembro.

Por: Vithória Barreto

O Governo do Amapá segue com as etapas do primeiro concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran) com a convocação de 66 candidatos habilitados para o Curso de Formação. As inscrições seguem até quinta-feira, 9.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DO DETRAN



Ao preencher o formulário, o candidato deve atentar-se a colocar as informações solicitadas, como o nome completo, CPF, RG, número de celular, e-mail e cargo ao qual pleiteou no concurso.

Aos candidatos que já possuem vínculo com a administração pública estadual, deverão informar se optarão pelo recebimento de sua remuneração ou pelo auxílio financeiro previsto em edital.

Início da capacitação

O Curso de Formação terá início na segunda-feira, 13, com uma aula inaugural para recepcionar os futuros servidores. O curso de caráter eliminatório será executado pela Escola de Administração Pública do Amapá (EAP), em um período de um mês.

O conteúdo programático envolve matérias como Noções de Legislação de Trânsito, Regime Jurídico dos Servidores Públicos, Sistemas Informatizados e Prática Supervisionada.

Os candidatos convocados para o Curso de Formação já concluíram importantes fases do certame, como a etapa documental e de saúde. O concurso do Detran foi realizado em dezembro de 2022, com oferta de 66 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior, que atuarão na área administrativa, jurídica, tecnologia da informação, tradução e interpretação de Libras, educação no trânsito, perícia em trânsito e atendimento médico e psicológico voltado para a área de trânsito.

Foto: Fabiano Menezes/Detran

