HU-Unifap vai inaugurar Unidade de Bloco Cirúrgico 

Investimentos foram da ordem de cerca de 7,7 milhões de reais

Macapá (AP) – Na próxima sexta-feira, dia 10, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vai inaugurar a sua Unidade de Bloco Cirúrgico. Foram investidos R$ 7.691.492,52 em equipamentos, com recursos do Hospital, de Emenda Parlamentar e do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), gerido pela Ebserh. A solenidade de abertura será realizada no Auditório da instituição, às 9h, com a presença de autoridades políticas e da comunidade hospitalar e universitária.

O novo espaço, com aproximadamente 1.280 m² e localizado no primeiro andar do HU-Unifap, funcionará, neste primeiro momento, com quatro salas, sendo duas para cirurgias de médio e grande porte, uma para procedimentos endoscópicos e outra para pequenas intervenções. A expectativa é de que dentro dos próximos seis meses a Unidade esteja funcionando com o total de oito salas e, posteriormente, quando iniciarem os partos cirúrgicos, atingir a capacidade máxima do Bloco, com 10 salas.

Segundo a chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (STDT), Giselle Tourinho, “a proposta é iniciar com cirurgias gerais e urológicas, e, conforme o serviço seja ampliado, também incluir outros tipos de procedimentos, como os oftalmológicos, os dermatológicos e os ginecológicos”. As cirurgias serão marcadas após atendimento dos pacientes nas consultas ambulatoriais com os cirurgiões do HU-Unifap, com início nesta quarta-feira, dia 08. Estimam-se que 70 cirurgias gerais e 64 urológicas poderão ser realizadas por mês nesta fase inicial.

Sobre a Ebserh

O HU-Unifap faz parte da Rede Ebserh desde 2022. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

SERVIÇO:

HU-Unifap vai inaugurar Unidade de Bloco Cirúrgico

Quando? 10 de novembro, às 9h

Onde? Auditório do HU-Unifap

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...