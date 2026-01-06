A pedido do MP-AP, Justiça determina execução das penas e autoriza prisão de condenados da Operação Eclésia

A pedido do Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP), o Tribunal de Justiça do Amapá determinou o início da execução definitiva das penas impostas a réus condenados na Operação Eclésia. Com data de 18 de dezembro de 2025, a decisão o trânsito em julgado do processo nº 0000372-03.2014.8.03.0000 e autoriza a adoção das disposições de providência para o cumprimento das sentenças, incluindo a prisão dos condenados.

A medida foi ferida pelo desembargador Jayme Ferreira, relator do caso, após o esgotamento de todos os recursos nas instâncias superiores. Segundo o despacho, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos recursos especiais e extraordinários, certificando o encerramento definitivo da ação penal.

Devem cumprir as penas impostas na ação penal:

– Moisés Reátegui de Souza

-Jorge Evaldo “Edinho” Duarte Pinheiro

– Edmundo Ribeiro Tork Filho

-Dalzira Amanajás de Almeida

– Geisiel Brito Moreira

– Janiery Torres Everton

Apenas Frank William Silva Costa foi absolvido pelo STJ e não está sujeito à execução penal

A decisão determina a expedição das cartas-guia de execução, com envio do processo à Vara de Execuções Penais do Estado do Amapá, responsável pelos atos relativos às penas privativas de liberdade; o encaminhamento de cópia do acórdão à Contadoria do TJAP para cálculo das multas, custos e penas pecuniárias; as comunicações sobre perda de carga, função pública ou mandato eletivo eventualmente ocupados pelos condenados.

Atuação do MP-AP

O início da execução decorre de requerimento do Ministério Público do Estado do Amapá, que acompanhou todo o trâmite do processo desde a deflagração da Operação Eclésia, em 2012. A investigação apurou esquemas de desvio de recursos públicos e irregularidades na Assembleia Legislativa do Amapá.

Com a decisão, o caso entra na fase de cumprimento das condenações penais, encerrando a etapa recursal e transferindo para a Vara de Execuções Penais a responsabilidade pelos atos que viabilizam a prisão e a execução das demais sanções impostas aos réus.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

