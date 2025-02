Carnaval: Hemoap leva samba e conscientização às ruas para incentivar doação de sangue

O clima de carnaval já tomou conta da cidade, e o Hemoap entrou no ritmo da solidariedade com mais uma programação especial para atrair doadores de sangue. O hemocentro promove nesta terça-feira, 25, a partir das 17h, a blitz educativa “Celebre a vida além da avenida. Doe sangue, salve vida!”, na esquina da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Feliciano Coelho.

A ação contará com a participação especial de uma bateria de escola de samba, que promete animar o público enquanto a equipe do Hemoap orienta sobre a importância da doação de sangue. Além de aproveitar a folia, a blitz tem como principal objetivo atrair novos voluntários e reforçar o estoque do banco de sangue para o período festivo, quando a demanda costuma aumentar.

Local: Centro de Macapá

Data: 25/02/2025 às 17h0

Endereço: Rua Leopoldo Machado esquina com a Avenida Feliciano Coelho.

Agência de Notícias do Amapá

