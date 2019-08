Enem: cursinho EaD é boa alternativa para mandar bem no exame

Aproveitar o máximo possível para conquistar uma boa nota no Enem

Muitos estudantes optam por fazer um curso EaD preparatório para o Enem. As opções são por conta da rotina ou por ter preços mais atrativos. Mas, seja qual for o motivo por escolher essa modalidade, é preciso abandonar a ideia de que o curso a distância é mais fácil que um presencial. A falta de uma rotina pode comprometer muito a produtividade e exigir que o estudante tenha mais dedicação e organização e assim aproveitar o máximo possível para conquistar uma boa nota na maior prova de acesso ao ensino superior do País.

Antes de tudo, um computador com acesso à internet é o principal item para quem vai fazer um curso a distância. O aparelho é imprescindível para ajudá-lo a acessar as aulas e demais conteúdos disponibilizados pela instituição de ensino. Mas, se necessário, mantenha-se off-line das redes sociais e sites que possam distrair a sua atenção, deixando de lado o foco no que realmente importa.

Defina também um plano de estudo que melhor se enquadre na sua rotina. Organize suas atividades, com os melhores horários para estudar, organize os assuntos a serem estudados e o momento da resolução de exercícios ou simulados para testar os conhecimentos dos conteúdos que estão sendo aprendidos.

Uma outra forma de tornar essa jornada ainda mais interessante é fazer contatos. Procure saber se o seu curso tem algum chat ou outra estratégia de aproximar os alunos dessa modalidade como grupo no WhatsApp para compartilhar informações. Estudantes interessados em manter o foco em dia ainda podem contar com bolsas de estudo para cursinhos pré-vestibular Enem, com até 70% de desconto.

