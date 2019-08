Aliança Francesa de Belém celebra 50 anos com nova estrutura e programação cultural

A Aliança Francesa de Belém completa 50 anos de fundação neste mês de agosto e para iniciar as comemorações desta data tão especial será realizada na próxima quinta-feira (08/08), a partir das 19h, a inauguração de uma nova AF, com abertura de exposição fotográfica e recital para piano e clarinete no salão cultural da instituição. Trazendo delícias da França para a sede, a cafeteria terá a assinatura do Armazém 25 – Padaria e Folhateria. Entrada franca. Apoio: Escola de Música da UFPA (Emufpa) e Atelier Paulo Azevedo.

Para levar o visitante às belezas da capital da França, passando pela arquitetura, a moda e os ares da “Cidade Luz”, a exposição “Paris, entre linhas e traços” apresenta fotografias feitas entre 1988 e 2004 pelo mais paraense dos fotógrafos franceses, Bruno Pellerin, sob ângulos poucos usuais, não turísticos. São registros que mostram modelos de marcas de alta costura internacionalmente conhecidas – como Chanel, Yves Saint Laurent – e também de monumentos símbolos da cidade: a Torre Eiffel e a pirâmide do Museu do Louvre.

E mais: o pianista paraense Ariel Lima, estudante da École Normale de Musique de Paris, vai executar obras do compositor francês Francis Poulenc (1899-1963), em colaboração com o clarinetista João Marcos Matos. O pianista iniciou seus estudos na França com o professor Guigla Katsarava, e obteve um feito: o Diplôme Supérieur d’enseignement à unanimidade e com as felicitações do Júri, a menção mais alta da instituição. João Marcos cursa o 3º ano de Bacharelado em Música do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e participou de diversos Master Classes com os professores Juan José Pardo (Espanha), Anat Kolodny (Israel), Abby Raymond (USA) e Marcos Cohen (Brasil) dentre outros.

Café Encontre

Como parte da nova ambientação da Aliança, que recebeu reforma em sua estrutura física e decorativa, também será inaugurado o “Café Encontre”, em parceria com o Armazém 25 – Padaria e Folhateria, com uma opção diferenciada de menu aos alunos e aos visitantes da instituição. O nome é uma homenagem ao membro do conselho diretor André Encontre, ex-diretor da AF, responsável pela aquisição do prédio, com uma charmosa arquitetura, onde até hoje a sede está situada, na Travessa Rui Barbosa, bairro de Batista Campos.

Theatro da Paz

Dando continuidade às celebrações de 50 anos, no dia 17 de setembro, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) realiza concerto com a regência do maestro Miguel Campos Neto e participação especial do compositor francês Pierre Thilloy e do percussionista Frédéric Macarez. Este evento é uma parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com apoio da Embaixada da França e Imerys.

Data: 08/08/2019

Hora: a partir das 19h

Local: Aliança Francesa de Belém (Tv. Rui Barbosa, 1851, entre rua dos Mundurucus e avenida Conselheiro Furtado – Batista Campos)

Entrada gratuita!

Informações: (91) 3224-3998/3198 – WhatsApp (91) 98433-8252 – [email protected]

Assessoria de imprensa: Dominik Giusti

