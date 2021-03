XVII FIM: inscrições para Mostra Nacional e para Mostra Fôlego! são prorrogadas até 25/03

O Festival Imagem-Movimento (FIM) prorrogou as inscrições de produções audiovisuais para a Mostra Nacional e Mostra Fôlego! até o dia 25 de março. O objetivo é possibilitar a inscrição de um maior número de realizadores no festival, tendo em vista que vários deles estão em processo de finalização de seus filmes.

Mostra Nacional

A Mostra Nacional de filmes abrange produções realizadas em todos os estados brasileiros (exceto o Amapá) independente do gênero, linguagem ou duração. São permitidos desde documentários, ficções, videoclipes, vídeoarte até filmes de animação nas durações de longa, média e curta metragem. Nesta categoria, podem se inscrever inclusive filmes estrangeiros, nesse caso, o filme precisa estar legendado em português.

Mostra Fôlego!

Já a Fôlego! é uma mostra competitiva especificamente para as produções de realizadores amapaenses. Ela foi criada com o objetivo de incentivar e fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual do estado e também visando ser uma janela para conectar as obras produzidas no Amapá ao público local. Os filmes inscritos nesta edição concorrem ao Prêmio Gengibirra do Audiovisual e levam R$ 2.500 em incentivo financeiro.

XVII FIM

Este ano, pela primeira vez, o FIM acontecerá em formato online, através do seu canal no YouTube, no período de 24 a 27 de junho.

Além das mostras já citadas, o festival ainda vai exibir filmes produzidos por estudantes da rede pública de ensino estadual, que vão competir na Mostra Despintada. O filme vencedor garante o prêmio de R$ 1.500 em incentivo financeiro. Para a Mostra Despintada as inscrições são gratuitas.

Inscrições

As inscrições para as três categorias podem ser feitas através do blog festivalfim.blogspot.com. Lembrando que é importante ler o regulamento, antes de preencher o formulário de inscrição e, no caso da Mostra Nacional e da Mostra Fôlego!, efetuar o pagamento da taxa de inscrição que é de R$ 20,00 e pode ser feito através de cartão de crédito, boleto e até via PIX. Já no caso da inscrição de estudantes menores de idade é necessário enviar o Termo de Autorização de Pais ou Responsáveis.

Serviço XVII FIM

Inscrições prorrogadas

Prazo: 25 de março

Mais informações: redes do FIM

