Senac Amapá abre inscrições para vagas de emprego nesta segunda (15)

As vagas são destinadas aos níveis fundamental e superior e especialização, para compor o quadro permanente de funcionários da instituição

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá inicia nesta segunda-feira (15), a partir das 8h30, as inscrições do processo seletivo para preenchimento de 66 vagas de emprego para os cargos de instrutor odontólogo, instrutor nutricionista, instrutor administrador, instrutor contador, instrutor de moda, auxiliar de serviços gerais, porteiro e jardineiro. As vagas são destinadas às unidades de Macapá e Santana, com início imediato e cadastro reserva. As inscrições acontecem até o dia 18 de março, apenas no link http://send3.ap.senac.br/send3/site/pss.

O processo seletivo possui as seguintes etapas: inscrição, envio de currículo e ficha de inscrição para o e-mail ([email protected]) da instituição, junto com outros documentos exigidos no Comunicado Oficial que pode ser baixado no link http://www.ap.senac.br/pdf/PROCESSO-SELETIVO-01-2021/processo-seletivo-01-2021.pdf

Para o município de Macapá, as vagas são destinadas aos cargos de instrutor odontólogo, instrutor nutricionista, instrutor administrador, instrutor contador e instrutor de moda, todos com 1 vaga imediata e 5 no cadastro reserva. O edital oferta, ainda, 10 vagas reservas tanto para auxiliar de serviços gerais, quanto para jardineiro.

O município de Santana é contemplado com 1 vaga imediata e 5 reservas para o cargo de instrutor administrador e 10 vagas no cadastro reserva para a função de porteiro.

O cronograma de divulgação dos candidatos inscritos e selecionados pode ser consultado no site institucional www.ap.senac.br.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

