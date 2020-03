CIEE reúne dicas para Home Office mais produtivo

O Home Office, ou Teletrabalho, deixou de ser uma opção ou benefício para os colaboradores para se tornar uma oportunidade em meio a disseminação do novo coronavírus. O sistema de trabalho remoto será cada vez mais a realidade de uma grande parcela de estagiários, funcionários, gestores e CEOs nos próximos meses. Entre as adaptações, a busca pela produtividade, muitas vezes perdida nesse processo, é um dos itens mais almejados. Por isso, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE reuniu seu time de especialistas para dar dicas para quem está buscando aperfeiçoar o novo modelo de trabalho. Rotina, rotina e rotina Muita gente torce o nariz para ela, mas a rotina é uma das melhores amigas para manter a produtividade e não deixar de cumprir prazos mesmo longe do escritório. Aqui a dica é manter seu cronograma diário, acordar no horário de sempre e manter pausas para ir ao banheiro, comer e beber água. Cantinho do trabalho Se organize para não precisar ficar se locomovendo dentro de casa. Identifique quais serão suas ferramentas de trabalho, o espaço que será necessário e ali separe tudo o que precisa deixar ao seu alcance. O objetivo é não precisar interromper a linha de raciocínio várias vezes para pegar uma caneta, caderno, ou carregador do notebook. Planejamento Assim como no ambiente de trabalho, é necessário priorizar tarefas e entender que o manejo delas será crucial nas próximas semanas, pois provavelmente surgirão outras tarefas prioritárias. Anote no caderno, aplicativo, agenda…mas não esqueça da tarefa. Gerenciar as próprias demandas será um dos principais desafios nas primeiras semanas de teletrabalho. Mantenha seus horários Os horários para iniciar e encerrar o expediente seguem iguais. Portanto, evite se conectar mais tarde e depois compensar. Em médio e longo prazo essas pequenas variações se tornam a nova rotina e podem alterar horário de almoço e descanso. Uma bola de neve que fica difícil de administrar dentro do confinamento de casa. Com que roupa? O vestuário é uma grande divergência. A dica dos especialista do CIEE é: se sinta confortável, mas não muito. Mesmo porque as reuniões por vídeo tem crescido desde o início do isolamento social. A apresentação pessoal e também da sua casa (limpeza e organização) fala ainda mais alto. Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>