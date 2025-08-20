Fundação de Saúde garante acesso rápido e seguro à saúde com atendimentos na UPA Zona Sul durante a 54ª Expofeira do Amapá

Unidade reforçada pelo Governo do Amapá será ponto estratégico de assistência no período do evento, que inicia no sábado, 30, no Parque de Exposições da Fazendinha.

Para garantir atendimento rápido e seguro aos visitantes da 54ª Expofeira do Amapá, a UPA Zona Sul Dr. Gilson Rocha, em Macapá, se posiciona como ponto estratégico de assistência, no bairro Universidade. A maior vitrine de negócios sustentáveis da Amazônia inicia no sábado, 30, no Parque de Exposições da Fazendinha.

Sob gestão da Fundação de Saúde Amapaense, a unidade contará com reforço na equipe médica, com cinco profissionais por plantão: três clínicos gerais na porta, um pediatra e um médico exclusivo para atendimento na sala amarela (casos moderados) e na sala vermelha (casos críticos). Localizada na Avenida Ivaldo Veras, próximo à rota de acesso para a Rodovia Josmar Chaves Pinto, a UPA estará preparada para atuar como referência em assistência durante todo o período do evento.

A Sala Vermelha está equipada com ventilador mecânico, monitor multiparâmetro e bombas de infusão, garantindo suporte para os casos mais graves. A Sala Amarela dispõe de quatro leitos adultos, quatro pediátricos e um leito de isolamento para observação e acompanhamento dos pacientes. Nos casos mais complexos, o médico fará a avaliação e, se necessário, encaminhará o paciente para uma unidade de referência.

Segundo o gerente administrativo da unidade, Willian Meguins, além do reforço médico, a farmácia estará totalmente abastecida com medicamentos e insumos, e os setores de radiologia e laboratório contarão com equipes e equipamentos prontos para uso.

“Informamos à população que a UPA Zona Sul de Macapá está reforçando o atendimento para o período da Expofeira. A unidade está abastecida com medicamentos, correlatos e todos os insumos necessários. Exames laboratoriais e raio-X estarão disponíveis, e contaremos ainda com uma ambulância de apoio para eventuais transferências a unidades de referência”, explicou Meguins.

A UPA Zona Sul é referência em urgência e emergência na região e estará de portas abertas para a população, contribuindo para que a Expofeira ocorra com segurança. Durante o evento, uma ambulância ficará disponível na UPA das 19h às 7h.

A Fundação de Saúde Amapaense tem se destacado pelo planejamento de contingência em grandes eventos, como a Expofeira do Amapá, o carnaval no Sambódromo de Macapá e o tradicional Festival do Abacaxi, em Porto Grande, onde administra o Hospital Regional. Nessas ocasiões, a equipe das unidades é reforçada para garantir atendimento de qualidade ao público.

Ela voltou melhor para ser a maior de todos os tempos!

O maior evento de negócios verdes e sustentáveis da Amazônia voltou melhor e grandioso. Pelo terceiro ano consecutivo, a atual gestão do Governo do Estado realiza a Expofeira do Amapá no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá.

Na 54ª edição, são nove dias de evento gratuito, de 30 de agosto a 7 de setembro, com mais de 500 atrações, entre artistas locais e nacionais, mais de 130 pontos de alimentação, e o mais robusto esquema de segurança já implantado em sua história, com aumento de 33% no efetivo em relação à edição anterior.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é realizada em parceria com a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP) e apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império. A programação também marca a 1ª ExpoAmazônia, evento pré-COP30, exaltando o potencial turístico do Amapá e consolidando a feira como um dos principais motores de divulgação e fortalecimento da marca Amazônia no mundo.

Agência de Notícias do Amapá

