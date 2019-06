Veja órgãos federais que solicitaram concursos ao Ministério da Economia

As solicitações foram enviadas até 31 de maio

e acordo com o novo decreto que regulamenta os concursos públicos, os órgãos do governo federal devem realizar seus pedidos de seleção ao Ministério da Economia até 31 de maio de cada ano, com vistas à sua compatibilização com o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício subsequente. Apesar da pasta já ter afirmado que não haverá concursos no âmbito federal neste ano e no ano que vem, a abertura de editais de necessidade excepcional não está descartada – como foi o caso do IBGE, por exemplo. Abaixo listamos alguns órgãos que, apesar do cenário, fizeram seus pedidos ao ministério e aguardam autorização para abrir concurso. Confira:

Polícia Rodoviária Federal

Foi encaminhado o pedido de um novo concurso público para o provimento de 4.360 vagas de policial rodoviário federal e 75 vagas de agente administrativo.

O último concurso ocorreu em 2018 ofertando 500 vagas de nível superior. Foram oportunidades para os cargos de delegado, perito crimanal, agente, escrivão e papiloscopista. Os salários iniciais variam entre R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48. Foram registradas 147.744 inscrições, ao todo.

Itamaraty

O pedido relativo à realização do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 2019 (CACD) foi feito ainda em 2018, ao então ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O Presidente da República Jair Bolsonaro confirmou, em seu discurso por ocasião do Dia do Diplomata (no mês passado), a realização do CACD 2019. O número de vagas, na classe inicial de terceiro-secretário da carreira de diplomata, deverá ser divulgado no edital de lançamento do concurso. A previsão é que o certame seja realizado no segundo semestre.

Veja mais no Estado de Minas