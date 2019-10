Inscrições para o Concurso Público do IFRR prorrogadas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima prorrogou o período de inscrições até o dia 13 de outubro.

As inscrições serão feitas somente via internet, pelo do site: www.idecan.org.br.

As taxas variam de R$ 70 a R$ 100 – para os cargos de TAE -, e R$ 140 para EBTT.

O certame tem 42 vagas abertas para professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), e 15 para técnicos administrativos em educação (TAEs).

CARGOS

Para professores de EBTT, o IFRR disponibiliza, ao todo, 190 vagas, incluindo o cadastro de reservas, nas seguintes áreas:

Informática, Letras/Língua Portuguesa, Administração, Educação Física, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia Agrícola, História, Comércio Exterior, Gestão Pública, Design Gráfico, Agronomia, Artes, Biologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Física, Letras/Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Inglês, Matemática e Zootecnia.

Para os TAES, são 85 vagas (15 abertas + 66 cadastro de reservas) distribuídas em dois níveis de escolaridade – médio e superior:

Médio: Assistente de administração, assistente de aluno, técnico em agropecuária, técnico em laboratório/aquicultura e técnico em tecnologia da informação;

Superior: Administrador, assistente social, auditor, economista, pedagogo e técnico em assuntos educacionais.

REMUNERAÇÃO

Para os cargos de técnico administrativos, os salários chegam até R$ 4.180,67. Já para os cargos de docentes, o valor máximo é de R$ 4.472,64.

Para mais informações, acesse os links:

Técnicos Administrativos em Educação:

http://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=21

Professores EBTT:

http://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=22

