Primeira remessa de prova do Enem 2019 já saiu para distribuição

Exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro

Começou a ser distribuída nessa quinta (3), em direção à Bahia e ao Pará, a primeira remessa das 10,2 milhões de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Do total de provas, 408 mil impressões pertencem ao primeiro malote que saiu do 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, em Osasco (SP), com a escolta da Polícia Militar.

A logística das provas conta com reforço de diversas equipes de segurança, conforme reforça o diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Murillo Gameiro: “destaco o papel da Polícia Militar de São Paulo que, durante todo o período de impressão dos cadernos das provas, fez o acompanhamento das provas na gráfica”.

O exame está previsto para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro deste ano em 1.727 municípios brasileiros. O Enem avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições portuguesas. O exame também possibilita o financiamento e apoio estudantil, através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

