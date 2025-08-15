Fórum do Pacto pela Superação do Analfabetismo da EJA, acontece em Macapá, nesta sexta-feira (15)

Evento é realizado pela UNDIME e reúne cerca de 200 profissionais da Educação dos 16 municípios do estado

Socializar práticas exitosas, valorizar a formação continuada e consolidar o compromisso das redes municipais com a implementação do Pacto pela Superação do Analfabetismo, são objetivos do Fórum de Partilha da Governança da Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Amapá, que será realizado nesta sexta-feira (15), das 8h às 17h30, no Auditório do Ministério Público do Estado do Amapá, localizado no centro de Macapá. Cerca de 200 profissionais da área da Educação participam do evento.

O Fórum constitui se num marco estratégico de escuta, diálogo e fortalecimento da Educação da EJA, reunindo coordenadores, articuladores, formadores regionais, coordenadores, professores dos 16 municípios amapaenses, bem como gestores e técnicos das Secretarias Municipais de Educação.

“A proposta é socializar práticas exitosas, valorizar a formação continuada e consolidar o compromisso das redes municipais com a implementação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, conforme orientações do Ministério da Educação”, evidenciou

Fabiana Feleol,

coordenadora pedagógica do Pacto da EJA/UNDIME, no Amapá.

Serviço:

Fórum de partilha do Pacto pela Superação do Analfabetismo da EJA

Data: 15 de agosto | sexta-feira

Hora: das 8h às 17h30

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Amapá, Av. FAB, nº 64 – Centro, Macapá/AP

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

