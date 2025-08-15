sexta-feira, agosto 15, 2025
Coleção “Norte Sonoro” celebra a música popular amapaense em artes e objetos exclusivos

Livia Almeida

A artista Camila Karina Ferreira lança a coleção “Norte Sonoro”, um tributo visual à música popular amapaense, transformando canções icônicas em artes digitais que também ganham vida como pôsteres, cadernos e marcadores de página.

A coleção é composta por quatro obras inspiradas em músicas que marcam a memória afetiva da artista: “Meu Endereço”, de Zé Miguel; “Pedra do Rio”, de Osmar Júnior; “Tô em Macapá”, de Nivito Guedes; e “Não Fale de Macapá”, de João Amorim. “São tantas canções lindas, que selecionar apenas quatro foi um desafio. Escolhi aquelas que tocavam na ‘rádio do meu coração’”, conta Camila.

Mais do que inspiração, a coleção é fruto de uma parceria generosa: todos os artistas autorizaram o uso das letras para compor as obras visuais. “É uma honra poder construir essa colaboração e registrar, em forma de arte, canções que vibram nossa identidade e história”, afirma.

A coleção estará disponível para apreciação e aquisição, convidando o público a levar para casa um pedaço do som e da alma de Macapá, agora também transformados em imagem.

Mais informações pelo Whatsapp: (96) 981131997

