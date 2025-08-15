Projeto Afro Mulher inicia nova edição na comunidade do Curiaú com histórias inspiradoras e foco no fortalecimento feminino negro

No último dia 8 de agosto, a comunidade do Curiú foi palco da aula inaugural da nova edição do Projeto Afro Mulher, uma iniciativa do Governo do Amapá, por meio da Fundação Marabaixo, em parceria com a grife de moda africana Zwanga e a Associação do Quilombo do Rosa. O projeto foi criado para fortalecer, capacitar e transformar a vida de mulheres negras da Amazônia periférica, promovendo um espaço de troca de saberes, valorização cultural e incentivo ao empreendedorismo.

O encontro reuniu alunas e convidadas especiais que compartilharam experiências marcantes. Entre elas, Aline Braga, ex-participante da primeira edição, que hoje é empreendedora à frente do estúdio Negra_Braids, no residencial Macapaba. Ela destacou que os conhecimentos adquiridos no curso foram decisivos para sua trajetória: “Gastar com você não é luxo, é investimento”, resume a frase que guia o seu negócio.

A programação também contou com a fala da doutoranda em Psicologia Lívia Arrelias, pesquisadora dos modos de vida de populações negras e indígenas de territórios tradicionais, e com o depoimento impactante da CEO da Zwanga, Rejane Soares. Reconhecida nacionalmente por seu trabalho, Rejane relembrou um momento decisivo da sua vida: “Após um assalto onde levaram tudo que eu tinha, peguei uma sacola de retalhos e fui para o banco da praça porque precisava levar comida para os meus. Hoje uso minha vivência como tecnologia para fazer o resgate financeiro e a autoestima de outras mulheres negras no Brasil”.

As participantes também conheceram a metodologia do curso e a equipe responsável pela execução. Durante a abertura, a presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, reforçou o caráter reparador da iniciativa: “Quando é um curso com a grade toda de uma cor? Isso é reparação! Há uma população que precisa de reparação. O projeto Afro Mulher é feito por mulheres pretas para mulheres pretas, e nós vamos acompanhar de perto para que cada aluna conclua essa jornada”.

Com oficinas, formações e ações culturais previstas para os próximos meses, o Projeto Afro Mulher pretende ampliar o protagonismo feminino negro no Amapá, transformando histórias e fortalecendo a rede de apoio entre mulheres da região.

