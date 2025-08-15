sexta-feira, agosto 15, 2025
Compositores participantes do concurso de samba-enredo da Mangueira – etapa Amapá devem fazer inscrição no certame nesta sexta-feira, 15

Livia Almeida

A seletiva é voltada àqueles que tiveram seus sambas aprovados na última etapa, ocorrida em 30 de julho.

A Estação Primeira de Mangueira, em parceria com o Governo do Estado, realiza nesta sexta-feira, 15, das 15h às 20h, a inscrição das composições que seguem para a próxima fase do Concurso de samba-enredo da tradicional escola de samba carioca – Etapa Amapá. A seletiva é direcionada aos autores das obras aprovadas na última etapa do processo, realizada em 30 de julho.

Essa uma das últimas fases do certame que escolher o samba-enredo que representará o Estado no Carnaval 2026, no Rio de Janeiro. O desfile da Verde e Rosa na Sapucaí terá como tema “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”.

As etapas do concurso no Amapá iniciaram em 2 de julho, com uma oficina de apresentação e explanação da sinopse do enredo ao interessados. Os compositores tiveram dois momentos de tira-dúvidas e a entrega dos sambas, com a primeira audição e avaliação técnica e a seleção das composições que seguem na disputa, no dia 25 de julho.

Após a inscrição nesta sexta-feira, os compositores chegam à fase final da etapa Amapá que é a disputa entre os sambas amapaense. De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli, o concurso é um momento histórico para a cultura amapaense.

“Estamos vivendo uma oportunidade única de ver o Amapá brilhar na Marquês de Sapucaí, contando a nossa história com a força do samba. Cada etapa desse concurso é um passo importante para valorizar nossos compositores e mostrar para o Brasil a riqueza do Estado e da nossa cultura”, destacou a gestora.

O samba vencedor na Etapa Amapá seguirá para a disputa no Rio de Janeiro, para concorrer com obras de compositores de outros estados, de onde sairá o samba-enredo oficial que vai embalar a Estação Primeira de Mangueira na Marquês da Sapucaí, em 2026.

Agência de Notícias do Amapá

