Projeto de extensão “Reviver” abre inscrições para pessoas com Parkinson e Alzheimer

Dia 31 de janeiro é o prazo final para as inscrições. Projeto oferece atendimento multiprofissional também a cuidadores.

As inscrições para o projeto de extensão “Reviver”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), estão abertas até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. O projeto oferece atendimento multiprofissional para pessoas com Alzheimer e Doença de Parkinson e seus cuidadores. Interessados devem efetuar sua inscrição presencialmente na secretaria do projeto, situada no Ambulatório da Unifap (campus Marco Zero do Equador, em Macapá), no horário de 8h às 12h.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar o encaminhamento do médico neurologista ou geriatra com o diagnóstico das doenças.

O início do projeto será a partir do dia 7 de fevereiro de 2025, nos dias de terças e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30.

O projeto de extensão “Reviver” tem como intuito oferecer atendimento multiprofissional nas áreas de saúde para pessoas diagnosticadas com a Doença de Parkinson e/ou Alzheimer e seus cuidadores. Tendo como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos participantes ao ofertar suporte especializado.

São ofertados atendimentos em fisioterapia, educação física, medicina, fonoaudiologia, nutrição farmácia, psicopedagogia, enfermagem e psicologia. Saiba mais sobre o Reviver no perfil do Instagram do projeto (@projetoreviverunifap).

Serviço

Inscrições para o projeto de extensão “Reviver”

Inscrições vão até 31 de janeiro de 2025 e podem ser feitas presencialmente no Ambulatório da Unifap, a partir das 8h até 12h.

Público-alvo: Pessoas com doença de Parkinson e/ou Alzheimer e seus cuidadores.

Endereço: Rod.Josmar Chaves Pinto, km 02, bairro Jardim Marco Zero, Macapá (AP).

Informações: (96) 98126-8990.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp / Unifap)

