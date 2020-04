Na busca pela reinvenção, instituições de ensino adotam provas on-line

Uso inteligente do meio digital impulsiona a Educação no Brasil

A possibilidade de fazer processo seletivo por provas on-line é uma experiência positiva que muitas instituições de ensino já estão tendo. O método que começou a ser aplicado há poucos anos, ganhou força durante a pandemia do Covid –19 que chegou ao Brasil.

Assim como já ocorre na telemedicina e no streaming, o uso inteligente do meio digital pode proporcionar otimização de tempo e deslocamento, redução de custos, aumento da capacidade de atendimento, dentre outras vantagens.

Na Educação, as ferramentas digitais possibilitam aulas remotas, colaboração no ensino-aprendizagem e realização de avaliações fora do espaço pedagógico. Todos esses processos podem ser realizados com segurança e comodidade.

Para o gestor comercial do Senac do Rio Grande do Sul, André Fontoura, a plataforma Vestibular Online, que viabiliza a realização de provas pela internet, é uma solução para atender às necessidades dos estudantes e das instituições de ensino, viabilizando agilidade na matrícula.

“Fazemos processos seletivos pelo Vestibular Online há mais de três anos. Antes, as provas eram realizadas nos laboratórios da instituição, agora, vamos possibilitar que o candidato possa fazer a prova de casa”, conta o gestor. Na visão do profissional, o uso da plataforma traz vários benefícios, uma vez que a comunicação entre aluno e instituição fica mais ágil e segura. “Ainda mais agora, com o cenário da pandemia do coronavírus”, pontua.

Com o processo do vestibular on-line, a prova pode ser feita pelos candidatos de onde eles estiverem e com segurança antifraude. “Neste momento, a maior vantagem é permitir que a instituição não pare a sua captação e o candidato tenha a flexibilidade de poder fazer a prova de onde estiver”, afirma Joyce Guedes, diretora do Vestibular Online.

No momento em que o mundo está em isolamento social por conta do Covid-19, o cenário atual dá espaço para que o digital faça parte, cada vez mais, da Educação. Por isso, o vestibular on-line é apontado por gestores da área educacional como solução para as instituições de ensino se reinventarem, por oferecer facilidade e comodidade na aplicação de processos seletivos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...