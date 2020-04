TV Cultura lança novo canal de educação

A TV Cultura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Educação, lançam nesta sexta-feira (3/4), o novo canal TV Cultura Educação. A emissora irá transmitir aulas e conteúdos educativos para 3,5 milhões de estudantes da rede estadual dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, por meio do Canal digital 2.3.

“Neste momento em que alunos e professores estão em casa, é de grande importância a criação da TV Cultura Educação. A Fundação Padre Anchieta tem mais de 50 anos de expertise em Educação e, junto com a Secretaria de Educação, lança um novo canal que propiciará a milhões de estudantes aulas diversificadas e atrativas, e conteúdo de muita qualidade, cobrindo todo o Estado de São Paulo. Para nós é um orgulho participar de um projeto que se alinha com a missão de educar, de informar e de contribuir para a formação crítica dos cidadãos”, destaca José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta – Rádio e TV Cultura.

O canal de multiprogramação na TV Digital (2.3) terá 10 horas diárias de programação ao vivo voltada à Educação, de segunda a sexta-feira, além de programas educativos e aulas gravadas no restante da programação.

Pela TV Cultura Educação, será possível ter acesso a videoaulas e atividades transmitidas inclusive em tempo real. A grade horária será dividida por etapas. Haverá componentes alternados a cada semana, sendo que matemática e língua portuguesa serão aplicados toda semana.

Os alunos dos anos iniciais terão programação específica transmitida pela canal TV Cultura Educação, e ainda receberão um material impresso disponibilizado pela Seduc.

Dessa forma, os alunos da rede estadual poderão contar com diferentes canais de transmissão e interatividade para continuar aprendendo mesmo durante o período da quarentena. Será possível assistir aulas pela TV e interagir pelo celular, além de assistir aulas pelo celular com interação em tempo real.

Depois da reabertura das escolas, a ferramenta vai continuar sendo usada para complementar as atividades presenciais.

Lançamento terá aula de mão mecânica com papelão

Para marcar o início das aulas ao vivo do canal 2.3 TV Cultura Educação, haverá uma aula inaugural de robótica no dia 6 de abril, com a professora Débora Garofalo, eleita uma das dez melhores professoras do mundo em 2019, que será transmitida simultaneamente pelo App do Centro de Mídias SP.

O conteúdo da aula de Garofalo será sobre cultura maker, robótica e sustentabilidade e o estudante aprenderá como construir uma mão mecânica com papelão e barbante.

