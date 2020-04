Covid-19: Prefeitura de Macapá cria rede de solidariedade

A luta contra o novo Coronavírus tem mobilizado diversas pessoas e empresas em todos os países, estados e cidades no combate à doença. A Prefeitura de Macapá também aderiu a essa ideia e criou, por meio do Decreto 1.751/2020, a Rede de Solidariedade ao Enfrentamento da Pandemia. Com a campanha “Seja mais uma Fortaleza para Macapá”, a prefeitura abre espaço para que pessoas e empresas possam e queiram fazer doações de bens, serviços, recursos financeiros e voluntariado.

Para fazer a sua doação é bem simples, basta acessar o portal http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/doacoes/ e preencher os dados que a prefeitura vai até você. De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Paulo Mendes, as doações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. “Todos podem contribuir e se juntar a essa corrente do bem. A prefeitura já recebeu, inclusive, doações de órgãos como Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Amapá e do Tribunal de Contas do Estado, que está elaborando um portal onde serão inclusas informações sobre o combate ao Coronavírus”, informa.

O que doar

Material de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, material de limpeza e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Doações em dinheiro

As formas de doação em dinheiro serão exclusivamente por transferência bancária ou via depósito de cheque nominal e cruzado à Prefeitura de Macapá, com envio do comprovante de transferência via [email protected]

Conta Municipal de Resposta de Solidariedade Covid-19

Banco do Brasil

Agência: 3575-0

Conta Corrente: 8173-6

CNPJ: 05.995.766/0001-77

Para fazer transferência de outras agências bancárias é necessário incluir o número do CNPJ da Prefeitura Municipal de Macapá para que o valor seja creditado na conta.

Transparência

Todos os valores recebidos por meio de doações serão detalhados no Portal da Transparência da Prefeitura de Macapá. Os recursos serão utilizados de forma prioritária às pessoas em vulnerabilidade social e econômica, e para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais de saúde.

Para mais informações, a Prefeitura de Macapá disponibilizou o telefone: 988139001

Secretaria de Comunicação de Macapá

Amelline Borges

