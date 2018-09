Processo seletivo do Mestrado em Estudos de Fronteiras abre inscrições no dia 8 de outubro

O Programa de Pós-graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF) – Mestrado Profissional, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), abre a partir de 8 de outubro as inscrições para a seleção de alunos para a turma 2019. O processo seletivo encerra no dia 22 do mesmo mês e os interessados poderão se inscrever gratuitamente mediante o preenchimento on-line do formulário de inscrição no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Instituição. No ato da inscrição, todos os candidatos deverão assinar documento específico de aceitação de todos os termos do edital e indicar obrigatoriamente a linha de pesquisa para a qual concorrerá e nome de três possíveis orientadores.

Ao todo, serão ofertadas 18 vagas, sendo três vagas reservadas para negros (pretos e pardos), uma para indígenas e uma vaga para portadores de necessidades especiais. Poderão ingressar no mestrado os candidatos que, até a data da matrícula, tenham completado integralmente um curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou, no caso de estrangeiros, tenham reconhecimento em instituição de ensino de seus respectivos países.

A seleção terá quatro etapas: análise do pré-projeto de pesquisa; prova escrita, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018; entrevista; avaliação do Currículo Lattes; e prova de proficiência em língua estrangeira (Inglês ou Francês). A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para até o dia 5 de dezembro de 2018.

Confira, no site da Unifap , a íntegra do edital de seleção e seus anexos. Mais informações pelo e-mail ppgef@unifap.br ou pelo site do PPGEF.

PPGCEF – O Programa de Pós-graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF) tem como objetivo contribuir para a formação de profissionais e gerar conhecimentos aplicados e saberes aos meios profissionais que envolvam debate da fronteira como tema emergente e estruturante das relações internacionais.

O PPGEF tem como área de concentração “Fronteira e Sociedade”, dividida em duas linhas de pesquisas: “Estado, Fronteira e Políticas Públicas; e “Cultura, Sociedade e Fronteira”. Confira o site do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF) da Unifap.

