Atividades inclusivas marcam Dia de Luta da Pessoa com Deficiência nas escolas municipais

Escolas municipais de Macapá comemoram o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Com atividades inclusivas e pedagógicas, estudantes tiveram a oportunidade de produzir e discutir junto com professores questões referentes ao fazer pedagógico inclusivo.

Além das atividades realizadas na sexta-feira, 21, as escolas do município realizam durante toda a semana atividades alusivas à causa, como, por exemplo, o Chá da Inclusão, que aconteceu no sábado, 22, na Praça Floriano Peixoto e reuniu pais, alunos, professores e a equipe técnica da Divisão de Educação Especial (Diees) da Secretaria Municipal de Educação. A ação partiu da Escola Aracy Nascimento e contou com uma roda de conversa para possibilitar que pais compartilhassem vivências e os desafios e vitórias de ter uma criança com necessidades especiais em casa.

Segundo explica a equipe da Diees, o projeto tentou focar nos pais e não a estigma das necessidades da pessoa com deficiência, possibilitando a visualização das boas coisas que podem ser desenvolvidas com esses alunos. “As histórias são emocionantes e os relatos fazem parte de um momento muito particular de cada pai e mãe. Portanto, possibilitamos esse espaço para a troca de experiências e de carinho, para que eles saibam que possuem apoio e espaço para buscar ajuda quando precisarem”, explicou Joseane Salheb.

A programação alusiva ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência tem continuidade em várias esferas do município. Na educação, a programação acontece com atividades nas escolas municipais desde o início do mês. O encerramento ocorrerá sábado, 29, com o Show Potencialidades, que contará com desfile e apresentações de alunos e artistas que possuem alguma deficiência ou necessidade especial. A atividade será na praça de alimentação do Amapá Garden Shopping, a partir das 19h.