Instituto Brasileiro de Teatro estreia no Amazonas com espetáculos gratuitos para milhares de pessoas

Democratizar o acesso às artes cênicas e, em parceria com a iniciativa privada, promover espetáculos de qualidade que se conectem com o público local é o objetivo do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT). Fundado há três anos, em São Paulo (SP), a instituição segue em expansão para outras partes do país com uma série de mobilizações e, neste fim de semana, estreou na Região Norte com a realização da Mostra de Teatro Águas de Manaus, que está promovendo uma série de espetáculos gratuitos até o próximo sábado e domingo, dias 16 e 17 de agosto, no bairros Jorge Teixeira e Centro.

Entre os destaques, a Mostra trouxe para Manaus o famoso espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, que estreou em São Paulo e recebeu mais de 90 mil espectadores, passou pelo Rio de Janeiro em uma curta temporada e desembarcou no Amazonas, após uma grande logística para trazer elenco, cenário e outros detalhes da produção. Além disso, o evento apresentou a peça “Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã-Açu” e uma festa especial com os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, reunindo mais de 20 mil pessoas no Anfiteatro da Ponta Negra, no último final de semana.

O evento foi construído de forma democrática a partir de um movimento do iBT, iniciado em 2023, para promover atividades em locais fora de São Paulo. Essa inquietação levou à busca pelo apoio da Benevolência que, com a colaboração de outros parceiros, convocou artistas locais para não apenas compor uma agenda de apresentações que valorizam a cultura amazonense, mas também participar dela.

A programação final trouxe uma valorização importante para a cultura regional, reunindo artistas de diferentes regiões do Estado em espetáculos de rua, montagens populares e performances que dialogam com a realidade da população em três bairros da capital.

Segundo Thiago Albanese, diretor-executivo do iBT, a iniciativa visa levar teatro a quem normalmente não teria acesso. “É fundamental que as nossas atividades não se restrinjam ao eixo Sudeste. O iBT nasceu para valorizar as várias formas de se fazer teatro no Brasil inteiro, seja em espetáculos produzidos em salas ‘chiques’ com nomes famosos, seja em produções simples a céu aberto com artistas desconhecidos. Nossa proposta é formar um espaço democrático para que todos impulsionem a arte como ela realmente é no dia a dia. Foi pensando nisso que demos o nosso primeiro passo de expansão por meio da Mostra de Teatro Águas de Manaus”, destaca.

A Mostra de Teatro Águas de Manaus segue com uma programação para todas as idades e gratuitas, nos dias 16 e 17 de agosto, com apresentações nos bairros Jorge Teixeira e Centro. Para saber mais, acesse: www.mtam.art.

Inauguração em São Paulo

O iBT nasceu na cidade de São Paulo (SP), região que já revelou e segue revelando grandes nomes para a dramaturgia nacional. A sede está localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 277, bairro Bela Vista, área conhecida por abrigar diversos espaços teatrais. O prédio, construído em 1950, passou a ser propriedade do Instituto em 2022 e recebeu uma intensa reforma nos doze andares, distribuídos em 7,5 mil metros quadrados.

Com arquitetura que combina paredes de vidro e piso semelhante ao calçamento da via pública, o local pretende ser mais do que uma casa de teatro: um espaço para que públicos de diferentes idades e condições socioeconômicas tenham acesso à arte, com qualidade e narrativas que dialoguem com a realidade do espectador. A inauguração está marcada para 29 de agosto.

“Esse é mais um passo que o iBT dá em compromisso com a arte brasileira. Será um local democrático para receber artistas, companhias e pessoas apaixonadas pelo teatro em suas variadas formas. Vamos continuar valorizando a cultura brasileira. Esse é apenas o começo”, comenta Thiago.

SOBRE O IBT

Fundado em 2022, o Instituto Brasileiro de Teatro é uma organização sem fins lucrativos que visa gerar uma conexão entre as iniciativas privadas e públicas, as produções teatrais e o público. Com o objetivo de popularizar o teatro no Brasil, o iBT quer levar o teatro a quem não teria acesso a ele, e a quem teria, garantindo acesso universal por meio de ingressos gratuitos ou a preços acessíveis.

O Instituto também apresenta uma série de ações voltadas à classe teatral, propondo uma governança que acelera a profissionalização de grupos e artistas, atuando desde a capacitação até no auxílio de realização de espetáculos, incluindo captação de investimentos do setor privado.

SOBRE A MOSTRA DE TEATRO ÁGUAS DE MANAUS

A Mostra de Teatro Águas de Manaus é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC) e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), com recursos do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) e Grupo Tigre. Apresentada pela Águas de Manaus, apoio institucional da Benevolência e apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Também possui apoio cultural da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Ateliê 23 e Buia Teatro, e apoio de mídia da Rede Amazônica. Toda a programação da Mostra é gratuita e aberta ao público. A agenda completa e mais informações estão disponíveis no site www.mtam.art.

SOBRE A ÁGUAS DE MANAUS

Em operação na capital amazonense desde 2018, a Águas de Manaus tem promovido uma transformação no saneamento básico da cidade. Em sete anos de operação, a empresa garantiu a universalização do acesso à água tratada na capital. Outro foco da concessionária é universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Em janeiro de 2023, a empresa lançou o “Trata Bem Manaus”, programa que tem como objetivo atingir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Em menos de dez anos, serão implantadas mais de de 2,7 milhões de metros de rede coletoras de esgoto, além da construção ou reforma de 70 estações de tratamento espalhadas por toda a cidade.

Para garantir que o acesso aos serviços de saneamento básico chegue às populações mais vulneráveis, a empresa mantém programas tarifários como o Tarifa 10, que fixa o valor da fatura de água e esgoto em R$ 10, e o Tarifa Manauara, que oferece 50% de desconto. Hoje, mais de 130 mil famílias são beneficiadas pelos dois programas.

Curtir isso: Curtir Carregando...