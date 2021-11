Amazonense ganha o 1º lugar de concurso nacional de Violão

Wagner Tiburtino é o primeiro violonista a trazer o título para o estado no Concurso de Violão Souza Lima



No último domingo, 14, o violonista amazonense Wagner Tiburtino, de 25 anos, foi destaque nacional ao conquistar o primeiro lugar do tradicional Concurso Souza Lima 2021, realizado em São Paulo e considerado um dos mais importantes do país. Tiburtino participou da competição no IV Turno, principal categoria da competição, sem limite de idade.

Durante a apresentação que, em virtude da pandemia de covid-19, foi transmitida online, 3 músicas eruditas foram tocadas: 1. Tema, Variação e Final – Manuel Ponce; 2. Sonata, Homage To Boccherini – M.C Tedesco e 3. Estudo 7 – H. Villa Lobos. “Eu acredito que a música é capaz de tocar o coração das pessoas. É por isso que eu faço música, pra levar um escape. O que importa mesmo é trazer paz para as pessoas e fazer com que elas se sintam bem quando escutam música. Esse é o meu propósito”, disse.

No concurso, Wagner foi premiado com um violão Samuel Carvalho TS-5, além da participação com recebimento de cachês e de passagens em Recitais: SL, Emesp, Violão e Ponto; Prêmio Especial ZapMusic: 3 encordoamentos da Hannabach 500 HT e a participação tocando em um documentário a ser produzido em 2022 com transporte e cachê inclusos. “Nossa! É incrível, porque é o sonho de todo violonista brasileiro que estuda esse tipo de música ganhar esses concursos. Eles validam você como profissional.” afirmou.

História

Por influência da família, Wagner Tiburtino começou a estudar música aos 6 anos de idade no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Manaus. Bacharel em Violão pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, atualmente, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

Em 2019, ganhou o 1º lugar do Concurso de Violão do Conservatório Villa Lobos, da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, em São Paulo. Com trajetória extensa na música, trabalha como professor de violão há 10 anos e já possui no currículo, experiências como professor titular de violão no conservatório de música Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; monitor de violão na Universidade do Estado do Amazonas – UEA; professor na Oficina da Cultura.

Além disso, já ministrou oficinas de violão e masterclass pelo Brasil, participando da Oficina e masterclass de violão no Conservatório Carlos Gomes (PA) pelo projeto “Música na Estrada”; oficinas de violão pelo projeto Violão das Águas; masterclass de violão na Universidade Federal do Amazonas.

Como músico, participou de vários festivais de música: Festival Internacional Campos do Jordão; Festival Internacional de Pelotas. Em 2020, fez um concerto pelo “Movimento Violão”. É fundador e idealizador da série “Violão das Águas” que visa promover oficinas e concertos de violão no Amazonas e integrante da Orquestra de Violões do Amazonas – OVAM.

Redes Sociais

Instagram: @wagnertiburtino

Link do resultado do concurso: https://souzalima.com.br/eventos/xxxii-concurso-de-violao-souza-lima-2021-on-line/

Assessoria de Imprensa

Luiz Henrique Almeida – (92) 99455-6707

Início da apresentação no Concurso: (duração de 20 minutos)

https://youtu.be/4XdVhJNCOTI?t=11659

Trecho inicial da apresentação:

https://we.tl/t-yh793v25C6

Anúncio do vencedor:

https://youtu.be/4XdVhJNCOTI?t=22089

https://we.tl/t-O5HojXnmz3

Mais vídeos – em alta qualidade – https://we.tl/t-6mpbghYT8O

