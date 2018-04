Projeto Guariba é destaque hoje no Fala Amazônia

O programa Fala, Amazônia! de hoje entrevista Saulo Silvestre, mestrando do PPGBio/Unifap, que nos fala sobre o Projeto Guariba, voltado a conservação desse primata e que interage com as comunidades locais.

Conversamos com Estefany Furtado, acadêmica de Ciências Ambientais da Unifap, sobre a campanha #CoraisdaAmazonia.

Com notícias diretamente do Acampamento Terra Livre que acontece esta semana em Brasília, e do projeto Bom Sucesso da comunidade do Alto Araguari, pela voz de Arlete Leal.

Temos ainda a agenda cultural e música boa ! Sintonizem na 96,9 FM, rádio Universitária, Macapá. Estamos também na internet em parceria com a Amazônia Brasil Rádio Web CHICOTERRA.COM