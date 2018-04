Novo Glamour Just Shine traz cristais de sal e delicadas magnólias

Novidade do Boticário complementa a linha Glamour com um Floriental moderno com ingredientes inovadores da perfumaria mundial

Em uma combinação envolvente e delicada, o Boticário lança a fragrância Glamour Just Shine, que incentiva as mulheres a mostrarem todo o seu brilho quando e onde quiserem. O segredo de Glamour Just Shine está na escolha de dois ingredientes para lá de especiais: a Magnólia – uma das únicas flores brancas que irradiam seu aroma sob a luz do sol – e raros cristais de sal. O resultado é uma fragrância brilhante, com uma saída fresca, mas que ao longo do tempo explode em sensualidade. Glamour Just Shine já chegou às lojas, e-commerce (www.boticario.com.br) e revendedoras da marca em todo país.

Para chegar à fragrância, o Boticário contou com uma técnica avançada e exclusiva da casa de fragrância Firmenich, que captura o que há de mais refinado na natureza e reconstitui com perfeição o seu perfume da flor. Já o toque de inovação vai para a inesperada – e inédita – combinação da Magnólia com a flor de sal, que traz a luminosidade e brilho para Glamour Just Shine – brincando com o contraste entre o salgado e o floral da fragrância.

“Os cristais dão o toque final à fragrância, realçando seu brilho e promovendo uma assinatura inconfundível. Fomos buscar na região de Guérande, costa oeste da França, a pureza e a beleza da Fleur de Sel e utiliza-la em uma leitura supermoderna de perfumaria gourmand, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “O segredo desse ingrediente é seu poder de criar um contraste único com as notas de saída mais delicadas, como pera caramelizada; bergamota e flor de pêssego, proporcionando uma agradável sensação de frescor.”

A criação é assinada pelo renomado perfumista brasileiro, Adilson Rato.

Para complementar a perfumação, a fragrância chega acompanhada de um creme hidratante, que proporciona toque aveludado, absorção rápida e hidratação por até 48 horas.

Glamour Just Shine Des. Colônia, 75 ml

Preço: R$ 129,90

A delicadeza da Magnólia e o brilho dos raros cristais do sal criam uma fragrância iluminada e cheia de sensualidade, da família olfativa Floriental Gourmand.

SERVIÇO:

Loção Hidratante Desodorante Glamour Just Shine, 200 ml

Preço: R$ 49,90

Textura incrível

Hidrata e ilumina