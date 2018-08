O Boticário celebra o Dia dos Pais com presentes para todos os estilos

Marca traz opções que vão de R$39,90 a R$ 259,00

A fralda pode não ficar bem justinha, o laço no cabelo pode estar meio desajeitado, o super-herói pode estar com a camisa do lado avesso e aquele bolo pode nem estar tão bom assim, mas o que vale mesmo é o amor com que tudo isso é feito. Coração de pai é enorme e a cada dia mais eles têm se empenhado nesse papel, que muitos desempenham, inclusive, com maestria.

“Ser pai não é acertar sempre, mas nunca deixar de tentar. Pai não precisa ser perfeito, mas estar presente em todos os momentos da vida”, afirma a gerente de Gifts e Acessórios do Boticário, Fernanda Reis.

Pensando nisso, O Boticário preparou, com muito carinho, opções para agradar a todos os estilos de papais – do sofisticado ao esportista. São presentes em embalagens especiais, além do lançamento de um nécessaire masculino, ideal para carregar na bolsa de trabalho ou de viagem. Os preços vão de R$ 39,90 a R$ 259,00. O grande diferencial para a data fica por conta dos estojos customizados contando as histórias das fragrâncias masculinas. Todas as opções estarão disponíveis a partir de 27/07 nas lojas, revendedoras e e-commerce da marca.

Pai não é tudo igual

Os destaques da marca para esse ano são os kits de Zaad, Portinari e Men, que vêm em estojos customizados com um mapa relativo a história da fragrância na parte da frente e sua respectiva explicação no interior da tampa. Já o estojo de Quasar leva com um exclusivo nécessaire e o de Malbec um kit de ferramentas desenvolvido especialmente para a data.

Os combos, como Coffee, Men, Malbec Club e Styletto, têm um ótimo custo-benefício e são perfeitos para presentear avô, tio ou padrinho. Já os perfumes como Quasar, Uomini e Egeo, sempre agradam e não deixam nenhum pai sem presente.

SERVIÇO:

Estojo Zaad

Preço sugerido: R$259,00

Zaad em holandês significa “semente dos sonhos”. Inspirado nessa palavra, esse kit do Boticário foi feito para despertar no homem a inquietude que leva a buscar sempre o melhor da vida. Combinando a essência de ingredientes de várias partes do mundo, essa opção traduz o homem que sonha grande e realiza ainda mais.

Eau Parfum, 95ml

Creme Pré e Pós-barba, 110g

Antitranspirante Des. Aerossol, 75g

Shower Gel Cabelo e Corpo, 110g

Caixa de Presente

Estojo Malbec

Preço sugerido: R$199,00

O Boticário encontrou na província de Mendonza, a inspiração para os ingredientes que deram origem a uma fragrância exclusiva. Malbec se inspira no processo de fabricação do vinho, e em suas notas amadeiradas para criar produtos para homens que fazem questão de deixar sua marca.

Malbec Des. Colônia, 100ml

Balm Após Barba, 110g

Des. Body Spray, 100ml

Sabonete Líquido com Semente de Uva, 200ml

Kit Ferramentas

Caixa de Presente

Estojo Quasar

Preço sugerido: R$169,00

O Boticário buscou nos melhores picos de surfe do planeta a inspiração para Quasar Surf. A combinação das flores do Pacífico, as algas do Atlântico e as madeiras da Oceania foi usada para criar uma fragrância única, como cada onda.

Quasar Surf Des. Colônia, 125ml

Quasar Des. Colônia, 125ml

Nécessaire

Caixa de Presente

Estojo Portinari

Preço sugerido: R$129,00

Inspirado em um dos maiores artistas brasileiros, os produtos da linha Portinari encantam tanto na composição quanto na embalagem que traz traços desse grande mestre brasileiro.

Portinari Des. Colônia, 100ml

Antitranspirante Des. Aerossol, 31g

Shower Gel, 75g

Caixa de Presente

Estojo Men

Preço sugerido: R$99,90

Feita para homens modernos e envolventes, sua inspiração veio das ruas agitadas de Nova York para fascinar homens tão dinâmicos quanto a cidade que nunca dorme.

Men Only Des. Colônia, 100ml

Creme Des. Para mãos, 50g

Shower Gel 3 em 1 Cabelo, Corpo e Barba, 205g

Caixa de Presente

Presente Coffee Man

Preço sugerido: R$149,90

Coffee Man Des. Colônia, 100ml

Nécessaire de viagem

Presente Styletto

Preço sugerido: R$89,90

Contém:

Styletto Des. Colônia, 100ml

Styletto Des. Body Spray, 100ml

Presente Malbec Club

Preço sugerido: R$59,90

Contém:

Malbec Club Loção Hidratante Corporal, 250ml

Malbec Club Sabonete Líquido, 250ml

Presente Men

Preço sugerido: R$39,90

Contém:

Men Antitranspirante Aerossol, 75g

Men Sabonetes Perfumados, 2x90g cada

Estojo Zaad Viagem

Preço sugerido: R$77,90

Contém:

Zaad Shower Gel Cabelo e Corpo, 75g

Zaad Balm Hidratante Após Barba, 40g

Zaad Antitranspirante Aerosol, 31g

Zaad Espuma Hidratante para Barbear, 47g

Estojo Malbec Viagem

Preço sugerido: R$69,90

Contém:

Malbec Shower Gel Cabelo e Corpo, 75g

Malbec Balm Após Barba, 40g

Malbec Antitranspirante Aerosol, 31g

Malbec Espuma para Barbear, 47g

Estojo Men

Preço sugerido: R$69,90

Contém:

Men Sabonete Perfumado em Barra, 2x90g cada

Men Balm Após Barba, 40g

Men Desodorante Antitranspirante Aerosol, 31g

Men Espuma Hidratante de Barbear, 47g

Malbec Des. Colônia Club Intenso

Preço sugerido: R$139,90

Uomini Moto Soul Des. Colônia

Preço sugerido: R$109,90

Quasar Des. Colônia

Preço sugerido: R$99.90

Zaad Mondo Eau de Parfum

Preço sugerido: R$209,90