42 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 20 mil

Entre os destaques, está o concurso para auditor-fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, que aceita formação em qualquer área

Luísa Granato

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Araraquara

São 31 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.483,75 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site GL Consultoria

SP – Prefeitura de Mombuca

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, coordenador de informática, dentista, arquiteto, entre outros.

Salário: até 8.509,43 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site Planexcon

SP – Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ-SP)

São 6 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente administrativo, procurador jurídico e analista de fiscalização e regulação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia Civil.

Salário: até 9.320,74 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (DAE S/A)

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Advogado, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Ambiental Sanitarista, entre outros.

Salário: até 9.435,82 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Guararapes

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, bibliotecário, cirurgião dentista, contador, diretor de escola de ensino fundamental, engenheiro, farmacêutico, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico, motorista, nutricionista, operador de bomba e laboratório, professor e psicólogo.

Salário: até 6.396,48 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site da Vunesp

SP – EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A

São 70 vagas de nível médio e superior em São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Há oportunidades para formados em Engenharia Civil e Elétrica

Salário: até 6.189,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Ministério Público de São Paulo

São 60 vagas para nível superior para analista jurídico. Confira o edital.

Salário: 7.697,23 reais

Inscrições: 22 de agosto pelo site da Vunesp

RJ – Colégio Pedro II

São 37 vagas de nível superior para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Há oportunidades para as disciplinas de matemática, português, geografia, biologia, química, dança, teatro, entre outros.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site do colégio

RJ – Exército Brasileiro

São 142 vagas para a posição de 1º Tenente do Serviço de Saúde do Exército. Há oportunidades para médicos com várias especializações, como anestesiologia e neurocirurgia.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de agosto pelo site da Escola de Saúde do Exército

ES – Polícia Militar do Espírito Santo

São 20 vagas que exigem nível superior para o posto de 1º tenente no quadro de oficiais médicos da PMES.

Salário: 7.320,43 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site do Instituto AOCP

MG – Prefeitura de Santa Bárbara

São 65 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, contador, auditor, engenheiro civil, engenheiro ambiental, nutricionista, entre outros.

Salário: até 15.430,50 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site da Fundep

