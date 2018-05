Concurso Internacional de Cartas: conheça o vencedor da etapa regional

A vencedora regional da 47ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios, é Laura dos Santos Rayol, estudante de 11 anos, que cursa o 7º ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Professora Josefa Jucileide Amoras Colares, em Macapá. A aluna e a escola receberão certificado, além das premiações de R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

O tema deste ano foi “Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores?’’. O objetivo do Concurso Internacional de Redação de Cartas é melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar. O concurso anual incentiva as crianças e adolescentes a expressarem sua criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos.

Além de Laura, foram classificados, em segundo e terceiro lugares, respectivamente, Elaine Rebeca Guerra Dias, 13 anos, do 9º ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Professora Risalva Freitas do Amaral, em Macapá e Giuliana Almeida da Silva dos Santos, 15 anos, do 3º ano do Ensino Médio, na escola particular Conexão Aquarela, em Macapá. As estudantes e as escolas representantes também receberão premiações.

O resultado nacional do concurso será divulgado no dia 2/5, no site dos Correios.

