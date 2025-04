Ação em comunidade indígena transforma maquiagem em ferramenta de empoderamento para mulheres

O encontro foi marcado por trocas profundas e emocionantes entre mulheres indígenas de diferentes gerações

Em uma iniciativa que une ancestralidade, autoestima e empoderamento, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Boticário, promoveu uma oficina de maquiagem na comunidade indígena Três Unidos, localizada na região do rio Cuieiras, zona rural de Manaus, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro. Conduzida por Evelyn Tenazor, maquiadora indígena, a atividade transformou a maquiagem em uma poderosa ferramenta de expressão, conexão e afirmação de identidade.

Mais do que técnicas de beleza, o encontro foi marcado por trocas profundas e emocionantes entre mulheres indígenas de diferentes gerações. Cada pincelada tornou-se um gesto de reconhecimento das raízes, das histórias de vida e da força coletiva que pulsa em cada mulher amazônida. Ao final do evento, cada uma ganhou um kit de maquiagem.

“Na FAS, acreditamos que empoderar mulheres é um dos caminhos mais potentes para transformar realidades na Amazônia. E fazer isso respeitando os saberes tradicionais, escutando as vozes ancestrais e valorizando a identidade cultural de cada território é o que dá sentido ao nosso trabalho. Quando fortalecemos a autoestima e a autonomia dessas mulheres, estamos também incentivando o protagonismo feminino na geração de renda, na conservação ambiental e na construção de futuros mais justos para toda a comunidade. Cada ação como essa reforça que beleza também é resistência, e que toda mulher amazônida tem o direito de se reconhecer forte, capaz e protagonista da sua própria história”, comenta Juliana Souza, assistente no Programa de Empreendedorismo da FAS.

A oficina integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da autoestima e da autonomia feminina e faz parte do projeto desenvolvido pela FAS com apoio da L’Oréal Fund for Women. O projeto “Empreendedoras da Floresta”, com duração de três anos, iniciou em 2024 e vai beneficiar 60 mulheres indígenas e ribeirinhas de nove comunidades das Reservas de Desenvolvimento (RDS) Rio Negro, Puranga Conquista e APA Rio Negro. As mulheres selecionadas são integrantes de 10 grupos de artesanato que já recebem apoio da FAS, por meio de seu Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia.

“Foi uma experiência incrível, de suma importância, porque é uma ação que eu já almejava há alguns anos e finalmente aconteceu. Ensinei técnicas simples que elas podem aplicar no dia a dia, em festas, formaturas, e o mais importante: mostrar que mulheres indígenas também podem se maquiar, sim. A maquiagem, assim como a pintura, é uma prática cultural e de pertencimento. Foi uma honra representar como maquiadora indígena, em um momento de total conexão com nossa ancestralidade. Se conseguirmos levar essa ação para mais comunidades, com certeza vai florescer e futuramente, quem sabe usar até como empreendedorismo”, afirma a maquiadora indígena, Evelyn Tenazor.

“O grupo Gérbera como franqueado [do Boticário] tem como missão entregar beleza em todo o Amazonas. Então fazer parte dessa ação aqui na comunidade só enfatiza que beleza está em todo detalhe. Empoderar essas mulheres e ver aqui na comunidade cada sorriso, cada detalhe, como maquiar e como preparar uma pele é satisfatório e essa entrega foi incrível”, comenta Samara Imbelloni, Head de marketing do Grupo Gérbera_+.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...