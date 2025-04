Nesta terça-feira, 29 de abril, 30 pessoas migrantes e refugiadas se formam na 8ª turma do “Jovens e Ação”. A cerimônia terá início às 9h30 no auditório do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima (MPT – AM/RR), localizado na Av. Mário Ypiranga, nº 2.479, bairro Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.

Iniciado em 2022, o projeto oferece uma jornada de formação para adolescentes e jovens que buscam o primeiro emprego. Ao longo de três meses, os participantes tiveram acesso a cursos, oficinas e palestras que fomentaram o aprendizado de habilidades técnicas e comportamentais.

Em Manaus, a 8ª turma do projeto “Jovens em Ação” é realizada pelo Instituto Hermanitos, em parceria com MPT – AM/RR, Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11ª Região).

SERVIÇO

O quê: Adolescentes e jovens migrantes e refugiados concluem jornada de formação para o primeiro emprego;

Quando: Nesta terça-feira, 29 de abril;

Horário: A partir das 9h30;

Onde: auditório do MPT – AM/RR, localizado na Av. Mário Ypiranga, nº 2.479, bairro Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus;

